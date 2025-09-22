O Jimmy Kimmel επιστρέφει! Μία εβδομάδα αφού το ABC ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» επ’ αόριστον η Disney έκανε γνωστό ότι η μακροβιότερη ψυχαγωγική εκπομπή του αμερικανικού δικτύου θα επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα την Τρίτη.

Υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή κόπηκε, προκαλώντας σειρά αρνητικών σχολίων, αμέσως μετά από σχόλια του παρουσιαστή που συνδύαζαν τον φερόμενο δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κιρκ με το κίνημα MAGA του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Είναι μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι κάποια από τα σχόλια έγιναν σε κακή χρονικά στιγμή και δεν είχαν ευαισθησία», ανέφερε η δήλωση της Disney. «Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες έχοντας συζητήσεις με τον Jimmy και μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Brendan Carr, είχε υποδείξει ότι η άδεια μετάδοσης του ABC ενδέχεται να διακινδυνεύει λόγω των σχολίων, λέγοντας στο CNBC «δεν έχουμε τελειώσει ακόμη» με τις αλλαγές στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

«Βροχή» ερωτημάτων για την ελευθερία της έκφρασης

Η αναστολή της εκπομπής είχε παραλληλιστεί με την ακύρωση της εκπομπής «The Late Show With Stephen Colbert» από το CBS τον Ιούλιο και προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης στο τηλεοπτικό περιβάλλον της εποχής Τραμπ.

Η κριτική του Τραμπ προς τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης εντάθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλού προφίλ αγωγές για συκοφαντία, την αποχρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και τη ρυθμιστική παρέμβαση από την FCC. Ιδιαίτερα είχε επιτεθεί στο ABC και το NBC για ό,τι χαρακτήρισε «άδικη κάλυψη των Ρεπουμπλικανών και/ή των Συντηρητικών».

Παρόντες και πρώην παρουσιαστές late-night εκπομπών, όπως οι Colbert και David Letterman, τάχθηκαν υπέρ του Κίμελ μετά το κόψιμο της εκπομπής και δήλωσαν ότι η επιρροή του προέδρου ισοδυναμεί με λογοκρισία. Ο πρώην CEO της Disney, Michael Eisner, επιτέθηκε στην «εκφοβιστική» στάση της FCC απέναντι στο ABC.