Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων. Η επιχείρηση ενισχύεται από αέρος με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατευτούν οι κατοικίες και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε περιττή μετακίνηση προς την πληγείσα περιοχή.