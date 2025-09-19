«Θέλουμε η Ρωσία να φύγει από το πεδίο της μάχης και να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας το νέο πακέτο, 19ο στη σειρά, κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους των κυρώσεων είναι εκείνη που αφορά την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) από τα κράτη-μέλη, εντός δύο ετών.

Αυτή τη στιγμή, συνολικά, οκτώ κράτη-μέλη συνεχίζουν να εισάγουν, αν και πολύ μικρότερες ποσότητες, ρωσικών καυσίμων και συγκεκριμένα τα εξής: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς έρχεται σε ευθυγράμμιση με τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να σταματήσουν εντελώς τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η πλειονότητα των χωρών-μελών έχει δεσμευθεί να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων μέχρι το τέλος του 2027, στόχο που η φον ντερ Λάιεν έχει εκφράσει την πρόθεση να επισπεύσει περαιτέρω.

Τι περιλαμβάνουν οι κυρώσεις

Όσον αφορά τις κυρώσεις στο σύνολό τους, αυτές περιλαμβάνουν τρεις τομείς:

Αρχικά, τον τομέα της ενέργειας. Πέραν της προαναφερθείσας απαγόρευσςη στις εισαγωγές ρωσικού LNG στις ευρωπαϊκές αγορές, προβλέπεται η μείωση του ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο στα 47,60 δολάρια.

Περιλαμβάνεται επίσης η επιβολή κυρώσεων σε 118 επιπλέον πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Συνολικά, πάνω από 560 πλοία βρίσκονται πλέον στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. «Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας, Rosneft και Gazprom Neft, τίθενται πλέον υπό πλήρη απαγόρευση συναλλαγών, ενώ άλλες εταιρείες θα υπαχθούν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων». «Τώρα στοχεύουμε εκείνους που τροφοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων. Στοχεύουμε διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, εταιρείες σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας» δήλωσε η Πρόεδρος.

Δεύτερος τομέας στον οποίο επικεντρώνονται οι κυρώσεις δεν είναι άλλος από τα οικονομικά «παραθυράκια» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να τις παρακάμψει. «Επιβάλλουμε απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον ρωσικές τράπεζες, αλλά και σε τράπεζες τρίτων χωρών». «Για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα επεκταθούν και σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας τις συναλλαγές με αυτά. Καταχωρούμε τράπεζες του εξωτερικού που σχετίζονται με τα εναλλακτικά ρωσικά συστήματα πληρωμών και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες που βρίσκονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες» τόνισε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Τρίτος άξονας των κυρώσεων είναι οι νέοι, άμεσοι περιορισμοί εξαγωγών σε είδη και τεχνολογίες πολέμου. «Καταχωρούμε 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες. Αυτές οι εταιρείες παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα».

«Οι κυρώσεις μας επηρεάζουν σοβαρά την ρωσική οικονομία. Το επιτόκιο βρίσκεται στο 17%. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. Η πρόσβαση της Ρωσίας σε κεφάλαια και έσοδα μειώνεται σταθερά», δηλώνει η φον ντερ Λάιεν και μίλησε για ένα σχέδιο πάνω στο οποίο εργάζεται η Επιτροπή. «Με τα μετρητά που συνδέονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να χορηγήσουμε στην Ουκρανία ένα δάνειο αποζημίωσης. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα θιγούν και ο κίνδυνος θα πρέπει να καλυφθεί συλλογικά. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις αποζημιώσεις. Θα παρουσιάσουμε την πρόταση σύντομα», κατέληξε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο στόχος και ο αμερικανικός παράγοντας

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, εν μέσω αυξανόμενων διπλωματικών προσπαθειών να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να διαπραγματευτεί.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, αξιωματούχοι παραδέχτηκαν κατ’ ιδίαν ότι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα θα έρθουν μόνο εάν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν σε αυστηρούς οικονομικούς περιορισμούς και αυστηρότερη επιβολή. Μια υψηλού επιπέδου τεχνική ομάδα στάλθηκε από τις Βρυξέλλες στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα και οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι θα συμφωνήσει σε «σημαντικές» κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ ολοκληρώσουν την αποχώρησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο – μια δύσκολη απαίτηση δεδομένου ότι χώρες όπως η Τουρκία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν αρνηθεί να στραφούν σε εναλλακτικούς προμηθευτές.

Ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του κατά τη διάρκεια κρατικής επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, λέγοντας «αν η τιμή του πετρελαίου μειωθεί, ο Πούτιν θα αποχωρήσει… Δεν θα έχει άλλη επιλογή. Θα αποχωρήσει από αυτόν τον πόλεμο».

Απαντώντας στο πακέτο, ο επίτροπος κυρώσεων της Ουκρανίας, Βλαντίσλαβ Βλάσιουκ, δήλωσε «φυσικά, θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αυστηρές κυρώσεις. Αλλά κατανοούμε επίσης ότι ορισμένα από τα μέτρα είναι πιο δύσκολο να υιοθετηθούν από τα άλλα και τρέφουμε μεγάλο σεβασμό στους εταίρους μας για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει μέχρι στιγμής».

«Αυτή είναι μόνο η αρχή», πρόσθεσε. «Θα δούμε πολλές εξελίξεις στον τομέα των κυρώσεων τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».