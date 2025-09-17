Ο καιρός φαίνεται να είναι πιο κοντά στο καλοκαίρι, ενώ βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του Σεπτέμβρη. Όπως αναφέρουν μάλιστα, και οι ειδικοί αυτό το σκηνικό θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος, δηλαδή, θα παραμείνει σταθερά κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ μελτέμια θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο.

Την Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά, με ανοίγματα ωστόσο του καιρού με ήλιο.

Τοπικές βροχές περιμένουμε σε ορεινές περιοχές στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στα νησιά και αραιές νεφώσεις στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30 – 32 βαθμούς στα βόρεια και στη νησιωτική χώρα. Έως 33 – 34 στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 – 5, το απόγευμα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο βοριάδες σε παρόμοιες εντάσεις μέχρι 5, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 – 33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 – 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 19 – 31 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 3 – 5 μποφόρ.

«Καλοκαίρι διαρκείας»

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, εξήγησε ότι θα έχουμε καλοκαίρι τουλάχιστον για ακόμα μία εβδομάδα, καθώς όπως φαίνεται ο αντικυκλώνας συνεχίζει να εμποδίζει τυχόν αστάθειες.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό Πέμπτη και Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, θα είναι τα δυνατά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, προς την περιοχή των Κυκλάδων και του νότιου – νοτιοανατολικού Αιγαίου, φθάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση. Σήμερα στον νομό Αττικής, στο κέντρο της πόλης θα φθάσουμε τους 34 βαθμούς, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή που ενισχύονται οι βοριάδες και η θερμοκρασία θα φθάσει 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση Κολυδά για την ανομβρία

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολύδας, η ανομβρία θα παραμείνει τις επόμενες τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Σαφέστερα, ο ίδιος έγραψε στο X «H ανομβρία το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες δυο εβδομάδες από το ECMWF αλλά και από το GFS».