Ελεύθερο αφέθηκε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών που είχε συλληφθεί από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν τον Φεβρουάριο.

Η απελευθέρωση τους πραγματοποιήθηκε έπειτα από μεσολάβηση του Κατάρ και το ζευγάρι έχει ήδη φτάσει στη Ντόχα, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Την απελευθέρωσή τους επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν. Ο Αμπντούλ Καχάρ Μπάλχι, εκπρόσωπος του υπουργείου, έγραψε στο Χ ότι το Κατάρ «διευκόλυνε» την απελευθέρωση της Μπάρμπι και του Πίτερ Ρέινολντς, 76 και 80 ετών αντίστοιχα, προσθέτοντας ότι παραδόθηκαν στον ειδικό εκπρόσωπο της Βρετανίας Ρίτσαρντ Λίντσεϊ.

Ποιοι είναι η Μπάρμπι και ο Πίτερ Ρέινολντς

Η Μπάρμπι και ο Πίτερ Ρέινολντς ζούσαν στο Αφγανιστάν επί σχεδόν δύο δεκαετίες και διαχειρίζονταν έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Αποφάσισαν να παραμείνουν στο Αφγανιστάν ακόμη και μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, το 2021.

Συνελήφθησαν την 1η Φεβρουαρίου του 2025 και έναν μήνα μετά, τον Μάρτιο, μεταφέρθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Καμπούλ, όπου κρατούνταν χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους.

Το BBC, επικαλούμενο επίσημες πηγές των Ταλιμπάν, μετέδωσε τον Φεβρουάριο ότι δύο Βρετανοί πολίτες που εργάζονταν για μη κυβερνητική οργάνωση συνελήφθησαν στην επαρχία Μπαμιγιάν, στο κεντρικό Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνελήφθησαν επειδή χρησιμοποίησαν αεροπλάνο χωρίς να ενημερώσουν τις τοπικές αρχές.

Εκτός από το ζευγάρι των Βρετανών συνελήφθη και η Αμερικανοκινέζα φίλη τους Φέι Χολ και ένας διερμηνέας.

Η οικογένεια των δύο Βρετανών, οι οποίοι συνελήφθησαν από το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν, είχε εκφράσει την ανησυχία της για την υγεία τους και για την ικανότητά τους να επιβιώσουν υπό κράτηση.

«Μας φέρθηκαν καλά»

Το ζευγάρι μίλησε στην ανταποκρίτρια του Sky News, που βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ κατά την άφιξη τους.

Ο κ. Reynolds είπε: «Είμαστε απλά πολύ ευγνώμονες».

Η σύζυγός του πρόσθεσε: «Μας φέρθηκαν πολύ καλά. Ανυπομονούμε να δούμε τα παιδιά μας και να επιστρέψουμε στο Αφγανιστάν. Είμαστε Αφγανοί πολίτες».

Μήνες διαπραγματεύσεων

Το Κατάρ διαπραγματευόταν με τις αρχές των Ταλιμπάν επί μήνες, σε συνεργασία με τη βρετανική κυβέρνηση και την οικογένεια του ζευγαριού, προκειμένου να πετύχει την απελευθέρωσή του, εξήγησε ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters.

«Στη διάρκεια των οκτώ μηνών της κράτησής τους – στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας κρατούνταν χωριστά – η πρεσβεία του Κατάρ στην Καμπούλ τους παρείχε κρίσιμη υποστήριξη, όπως πρόσβαση στον γιατρό τους, παροχή φαρμάκων και τακτική επικοινωνία με την οικογένειά τους», πρόσθεσε.

Έκτοτε το Κατάρ εργάζεται για την απελευθέρωση αλλοδαπών που κρατούνται στο Αφγανιστάν. Οι διαπραγματευτές της χώρας έχουν πετύχει μέχρι στιγμής φέτος την απελευθέρωση τουλάχιστον τριών Αμερικανών.

Η Βρετανία συνιστά στους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στο Αφγανιστάν, προειδοποιώντας τους ότι κινδυνεύουν να συλληφθούν.