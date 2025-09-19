Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρνές Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας καίγοντας παλέτες.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα και έχει περιοριστεί.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 4 ελικόπτερα. Συνδρομή

Σημειώνεται ότι μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Σε διπλανό εργοστάσιο οι φλόγες

Η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο υποδημάτων που βρίσκεται δίπλα από την επιχείρηση ξυλείας, η οποία -σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες- καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι πυροσβέστες έστησαν πολλαπλές ζώνες σε επόμενους δρόμους για να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Αρχικά, οι άνεμοι δυσχαίρεναν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία συνεχίζει να καίει παλέτες και εύφλεκτα υλικά.

Η ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί όμως επειδή καίει ξύλα, θα χρειαστεί πολύ νερό και πολύς χρόνος για την κατάσβεσή της.

Εθελοντές διέσωσαν μικρά ζώα που είχαν εγκλωβιστεί στους χώρους της επιχείρησης ξυλείας που καίγεται στις Αχαρνες.

Στο βίντεο εικονίζονται δύο μικρά γατάκια που έβγαλε ένας νεαρός από σημείο δίπλα στις φλόγες. Αν και εμφανώς ταλαιπωρημένα, τα μικρά ανταποκρίνονταν.

Ήχησε 112

Λίγα λεπτά μετά τις 5:30 το απόγευμα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς, εφαρμόζεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις για την αποφυγή καθυστερήσεων και επικίνδυνων καταστάσεων.

