Με τιμητικούς κανονιοβολισμούς, βασιλική φιλοξενία και λαμπερές δεξιώσεις θα προσπαθήσει να «θαμπώσει» τον Ντόναλντ Τραμπ το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διατηρήσει την προνομιακή σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και ανακατατάξεων στο διεθνές στερέωμα.

Τόσο η βασιλική οικογένεια όσο και ο Εργατικός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κινούνται πάνω σε μια λεπτή γραμμή διπλωματικής αβρότητας και στρατηγικών στόχων ενώ θα επιδοθούν σε μια άσκηση εντυπωσιασμού του Τραμπ με τη μεγαλοπρέπεια που χαρακτηρίζει περισσότερο το παρελθόν παρά το παρόν της Βρετανίας.

Το πρόγραμμα Τραμπ

Το πρόγραμμα της επίσκεψης, που θα διαρκέσει κάτι λιγότερο από 48 ώρες, έχει καταρτιστεί με μεγάλη προσοχή, προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του να μείνουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από το κέντρο του Λονδίνου και από τις διαδηλώσεις που οργανώνουν ακτιβιστές υπό το σύνθημα «ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος». Οι διαδηλωτές θα διαμαρτυρηθούν για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε μια σειρά από θέματα, από το περιβάλλον μέχρι την Ουκρανία και από το Παλαιστινιακό μέχρι την προώθηση της ακροδεξιάς ατζέντας στη Βρετανία.

Για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται ότι το ζεύγος Τραμπ θα παραμείνει στο επιβλητικό κάστρο του Ουίνδσορ, 35 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου. Μετά από την επίσημη υποδοχή από τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα προβλέπονται περιηγήσεις στις συλλογές και στο ομώνυμο κτήμα, κατάθεση στεφάνου στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ, αεροπορική επίδειξη εφόσον το επιτρέψει ο καιρός ενώ η ημέρα θα κλείσει με την καθιερωμένη, μεγαλοπρεπή δεξίωση προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους. Ωστόσο και στην περιοχή του κάστρου του Ουίνδσορ ετοιμάζεται τουλάχιστον μία διαδήλωση.

Την Πέμπτη ο Τραμπ θα μεταβεί στην εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού στο Τσέκερς, 70 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, για συνομιλίες εφ όλης της ύλης. Κεντρική θέση στις συνομιλίες θα έχουν οι οικονομικές σχέσεις και η προσπάθεια του Λονδίνου να εξαιρεθεί από τον «πόλεμο των δασμών» του Τραμπ , παρότι οι δυο κυβερνήσεις έχουν «θεμελιώδεις διαφορές» για το ΝΑΤΟ, την Ουκρανία, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε Βρετανός πρώην διπλωμάτης στο BBC, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «οι πιο βαθιές διαφορές από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο».

Συμφωνίες παρά τα «αγκάθια»

Παρά τα «αγκάθια» αναμένεται ότι θα υπογραφούν συμφωνίες για την συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια καθώς και στην τεχνολογία ΑΙ, που θα περιλαμβάνουν την κατασκευή και λειτουργία «μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων» ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ενεργοβόρων ψηφιακών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό οι δυο ηγέτες θα συναντηθούν και με επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε το πρακτορείο Reuters, ο Στάρμερ θέλει να προσελκύσει Αμερικανούς επενδυτές στη Βρετανία, στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της τεχνολογίας και της ενέργειας, ώστε να ενισχύσει την αναπτυξιακή προσπάθεια της κυβέρνησής του.

Δυόμισι αιώνες μετά τον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς δυνάστες, ο άλλοτε κραταιός βρετανικός λέων εξαρτάται από την ισχύ της πρώην αποικίας και από τις διαθέσεις του σημερινού ηγέτη της υπερδύναμης που επισκέπτεται για δεύτερη φορά το Λονδίνο με την ιδιότητα του προέδρου των ΗΠΑ (η προηγούμενη επίσκεψη έγινε το 2019, κατά την πρώτη θητεία του). Σύμφωνα με δημοσκόπηση του περασμένου Ιουλίου, μόνο το 16% των Βρετανών έχουν θετική άποψη για τον Τραμπ (έναντι 34% στις αρχές του έτους), παρότι το αντισυστημικό, δεξιό, λαϊκιστικό κόμμα του Νάιζελ Φαράζ προηγείται σε όλες τις μετρήσεις και βρίσκεται γύρω στο 30% στην πρόθεση ψήφου.

Τι αποφεύγουν

Εκείνο που αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι, τόσο το Παλάτι όσο και ο Λευκός Οίκος, είναι το όνομα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος υπήρξε φίλος του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του πρίγκηπα Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου. Το όνομα του Επστάιν θα απουσιάζει φυσικά από τις προσφωνήσεις στις δεξιώσεις. Όμως ενδέχεται να τεθεί στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσουν ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς ο Στάρμερ απέλυσε πριν από μερικές ημέρες τον Βρετανό πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος ήταν επίσης φίλος του Επστάιν.

Σε αυτή την περίπτωση, ουδείς μπορεί να προβλέψει την αντίδραση του Τραμπ. Ίσως θυμηθεί πως ο βρετανικός στρατός έκαψε την Ουάσιγκτον και το Λευκό Οίκο, το μακρινό 1814.