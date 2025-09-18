Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, κοντά στις ανατολικές ακτές της Καμτσάτκα στη Ρωσία.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 10 χλμ., ενώ το EMSC δίνει μέγεθος 7,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 40 χλμ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 145 χλμ. ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, πόλης με πληθυσμό άνω των 180.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, υπάρχει πιθανότητα τσουνάμι για παράκτιες περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως και 1.000 χλμ. από το επίκεντρο.

Πρόκειται για ακόμη έναν ισχυρό μετασεισμό του καταστροφικού σεισμού των 8,8 Ρίχτερ του Ιουλίου, ο οποίος είχε προκαλέσει τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό και καταγράφηκε ως ο έκτος ισχυρότερος σεισμός όλων των εποχών.

Εκείνη η δόνηση είχε διαρρήξει μεγάλο τμήμα της ζώνης καταβύθισης Κουρίλων–Καμτσάτκα, με μετατοπίσεις εδάφους να καταγράφονται σε ολόκληρη τη νότια Καμτσάτκα.