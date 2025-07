Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα μεγέθους 8,7 της κλίμακας ρίχτερ.

VIDEO SHOWS EARTHQUAKE DAMAGE IN KAMCHATKA AFTER 8.7 QUAKE Video footage captures structural damage across the Kamchatka Peninsula following the powerful 8.7-magnitude earthquake.

Εκτιμάται ως ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην περιοχή από το 1952, όπως ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Another video showing the M8.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 19,3 χιλιομέτρων περίπου 136 χιλιόμετρα από την πόλη Πετροπαβλόφσκ Καμτσάτσκι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα.

Προκάλεσε τσουνάμι

Ήδη τσουνάμι ύψους 3 ως 4 μέτρων καταγράφτηκε σε τομείς της περιφέρειας, ανέφερε το παράρτημα του ρωσικού υπουργείου Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το φαινόμενο προκάλεσε επικίνδυνα κύματα τσουνάμι κατά μήκος της ακτής, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Αναμένονται ισχυροί μετασεισμοί

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η Υπηρεσία επισημαίνει ότι, λόγω της μεγάλης κλίμακας του σεισμού, αναμένονται ισχυροί μετασεισμοί, πιθανώς με μεγέθη έως και 7,5 Ρίχτερ.

Παράλληλα, τονίζει ότι σημαντικοί και αισθητοί μετασεισμοί με τέτοια μεγέθη εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα, προειδοποιώντας για την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης στην περιοχή.

Το πρώτο τσουνάμι

Τσουνάμι στη Βόρεια Ιαπωνία

Τσουνάμι προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός ο οποίος καταγράφτηκε στα ανοικτά των ρωσικών ακτών στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στον Ειρηνικό, παρατηρήθηκε στη βόρεια Ιαπωνία και είχε ύψος περίπου τριών μέτρων, μεταδίδει η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Devastating tsunami waves crash into Russia's Kamchatka Peninsula after a series of powerful earthquakes! The Pacific Tsunami Warning Center initially sounded the alarm, but the threat has now passed.

Ενώ έφθαναν τα πρώτα κύματα του τσουνάμι, στη νήσο Χοκάιντο (βόρεια), το NHK προειδοποίησε πως ενδέχεται να ακολουθήσουν κύματα πολύ μεγαλύτερου ύψους.

Πρόβλεψη για κύματα τσουνάμι στην Ιαπωνία

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εκτίμησε σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της πως το ύψους των κυμάτων μπορεί να φθάνει και τα τρία μέτρα κι αναμένεται να πλήξουν από τις ακτές της βόρειας και της ανατολικής Ιαπωνίας, ως τον νότο, στην Οσάκα.

Τσουνάμι ίσως πλήξει τις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας «εντός των τριών προσεχών ωρών», ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο τα σεισμογενή θαλάσσια κύματα να φθάσουν μέχρι την Αλάσκα και το αμερικανικό νησί Γκουάμ, καθώς και στη Χαβάη, όπου αναμένεται να φθάνουν από τα 30 εκατοστά ως ακόμη και τα 3 μέτρα.

Τραυματισμοί

Αναφέρθηκαν τραυματισμοί στη χερσόνησο Καμτσάτκα, ανάμεσά τους άνδρα που πήδηξε από παράθυρο επειδή καταλήφθηκε από πανικό και γυναίκας σε περιφερειακό αεροδρόμιο, πάντως κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον υπουργό Υγείας της περιφέρειας αυτής Αλέγκ Μέλνικοφ.

Δόθηκε επίσης εντολή ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα όλοι οι κάτοικοι μικρής πόλης στη Σαχάλιν, εξαιτίας της απειλής να χτυπήσει τσουνάμι, ανέφεραν ρώσοι περιφερειάρχες.

«Ο σημερινός σεισμός είναι σοβαρός, ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σόλοντοφ, ο περιφερειάρχης στην Καμτσάτκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις πρώτες πληροφορίες υπέστη ζημιές νηπιαγωγείο.