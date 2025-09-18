Προχωρά ο διαγωνισμός για την αγορά 25 αμφίβιων Air Tractor. Ο διαγωνισμός που έγινε από την Ε.Ε.ΣΥ.Π κατακυρώθηκε στην εταιρεία Air Tractor Europe.

Η προσφερόμενη τιμή πλέον ΦΠΑ είναι 154.858.600 ευρώ. Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάκαμψης και από εθνικούς πόρους, μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η χώρα μας θα αποκτήσει 25 αμφίβια Air Tractor εκ των οποίων τα 19 θα είναι μονοθέσια και τα έξι διθέσια. Πρόκειται για τα AT-802 Fireboss Amphibious τα οποία ήδη επιχειρούν σε φωτιές στην Ελλάδα.

Τα χαρακτηριστικά των Air Tractor

Το AT-802 Fire Boss είναι ένα γρήγορο και ευέλικτο μονοκινητήριο αεροσκάφος, σχεδιασμένο για γρήγορη ανταπόκριση στην καταπολέμηση πυρκαγιών. Τροφοδοτείται από έναν αξιόπιστο κινητήρα στροβίλου PT6A-67F, που του προσδίδει τελική ταχύτητα σχεδόν 300 km/h. Αυτός ο τύπος κινητήρα στροβίλου δεν απαιτεί χρόνο προθέρμανσης, οπότε ο πιλότος του AT-802 μπορεί να πάρει πλήρες φορτίο 3.100 λίτρων και να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πυρκαγιάς, μόλις 5 λεπτά μετά την ειδοποίησή του.

Η μεγάλη ευελιξία του AT-802 Fire Boss, χάρη στους πλωτήρες του, του επιτρέπει να προσγειώνεται στο νερό και να ξαναγεμίζει τη δεξαμενή νερού του, με συνέπεια την αύξηση της συχνότητας εκφόρτωσης. Η ευελιξία της παράδοσης που παρέχει το μηχανογραφημένο και προγραμματιζόμενο σύστημα παράδοσης βοηθά αυτό το αεροσκάφος να ξεπεράσει τις επιδόσεις πολλών αεροπλάνων με μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου.

Η ευελιξία των εκφορτώσεων που παρέχει το μηχανογραφημένο και προγραμματιζόμενο σύστημα εκφόρτωσης ανάλογα με τις ανάγκες, κάνει αυτό το αεροσκάφος να ξεπερνά τις επιδόσεις πολλών αεροπλάνων με μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου.

Επιπλέον, η δυνατότητα λειτουργίας από τυχόν μη προετοιμασμένους διαδρόμους, κοντά στη φωτιά, και η δυνατότητα ανεφοδιασμού σε βάλτους και θάλασσες, συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του χρόνου του κύκλου εκφόρτωσης. Σε αντίθεση με τα βαριά αεροσκάφη-δεξαμενόπλοια που μπορούν να απογειωθούν και να ανεφοδιαστούν μόνο από μεγάλα αεροδρόμια.

Μια άλλη δυνατότητα του AT-802 Fire Boss είναι να μεταφέρει επί του σκάφους μια ξεχωριστή δεξαμενή για τον συμπυκνωμένο αφρό, ο οποίος, μέσω ενός συστήματος εγχυτήρων ελεγχόμενου από υπολογιστή, προσθέτει στο νερό της δεξαμενής την βέλτιστη αναλογία αφρού για τον συγκεκριμένο τύπο πυρκαγιάς. Το σύστημα αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πτήσεις περιπολίας δασών, καθώς σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί πυρκαγιά, η δεξαμενή αφρού επιστρέφει στη βάση για να χρησιμοποιηθεί σε άλλη περίπτωση.