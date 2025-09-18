Εξι νέες ταινίες και ένα κινούμενο σχέδιο περιλαμβάνουν οι ταινίες της εβδομάδας, με την ταινία «Ο μεσολαβητής» του Ντέιβιντ Μακ Κένζι σε κερδίζει με την ήρεμη σκηνοθεσία της αλλά και το γεγονός ότι υποκλίνεται ευγενικά σε ένα σινεμά αλλοτινών εποχών.

Βαθμολογία

5: εξαιρετική – αριστούργημα

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

«Ο μεσολαβητής» (Relay)

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακ Κένζι

Ηθοποιοί: Ριζ Αχμεντ, Σαμ Γουόρθινγκτον κ.α.

Υπάρχουν στιγμές σε αυτήν την ταινία που νιώθεις ότι την βαραίνει κάπως η σκιά της «Συνομιλίας» (1974), της κλασικής ταινίας του Φράνσις Κόπολα που καταπιάνεται με την παρακολούθηση, ενταγμένη μέσα στην παράνοια της εποχής της, στα μέσα των seventies. Όμως τελικά αυτό λειτουργεί υπέρ του «Μεσολαβητή» γιατί ο έμπειρος Ντέιβιντ Μακένζι (σκηνοθέτης του εξαιρετικού σύγχρονου γουέστερν «Πάση θυσία») καταφέρνει να «παντρέψει» το ρετρό με το μοντέρνο χωρίς να γίνεται νοσταλγικός.

Αρκετή παράνοια υπάρχει και εδώ, όμως στους παράξενους καιρούς μας τα δεδομένα έχουν αλλάξει και η high tech τεχνολογία, όπως γνωρίζουμε, έχει αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους παρακολούθησης. Ο «μεσολαβητής» στον τίτλο της ταινίας (Ριζ Αχμέντ), δεν είναι ακριβώς ιδιωτικός ντετέκτιβ όπως ο Τζιν Χάκμαν στην «Συνομιλία». Λειτουργεί σαν τέτοιος όμως.

Σκοπός του να βοηθά κόσμο που έχει στην διάθεσή του στοιχεία που αποκαλύπτουν σκάνδαλα πολυεθνικών εταιριών τα οποία όμως οι κάτοχοι θέλουν να επιστρέψουν στους υπευθύνους και να απαλλαγούν από κάθε ευθύνη. Έναντι αμοιβής βεβαίως και μάλιστα παχυλής, ο μεσολαβητής αναλαμβάνει να… μεσολαβήσει για την ανταλλαγή αλλά το ενδιαφέρον στην ταινία του Μακένζι είναι ότι τα πάντα γίνονται μέσω τηλεφώνου.

Ο ξένος τίτλος, «Relay», είναι η ονομασία μιας ειδικής τηλεφωνικής εταιρείας που μεσολαβεί σαν τρίτος ανάμεσα στους αντιπάλους που βρίσκονται στις δύο πλευρές μιας τηλεφωνικής γραμμής. Ο μεσολαβητής δίνει οδηγίες και ο κάτοχος των στοιχείων που θέλει να επιστραφούν, πρέπει να τις ακολουθήσει με ακρίβεια, όπως όμως και εκείνοι που θέλουν να τους επιστραφούν τα στοιχεία.

Το πλαίσιο λοιπόν είναι 100 % πρόσφορο για ένα ήρεμο θρίλερ αξιώσεων και αυτό ακριβώς έκανε ο Μακ Κένζι παρακολουθώντας όλους τους ήρωες ενώ κινούνται μέσα στο χάος της σύγχρονης μεγαλούπολης. Η τηλεφωνική επικοινωνία συνδράμει στο χάος αλλά παρότι τα περισσότερα που παρακολουθούμε εδώ γίνονται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, ο ρυθμός της ταινίας είναι ασταμάτητος, ενώ οι αναληθοφάνειες που συχνά χαρακτηρίζουν αυτές τις ταινίες είναι κατά πολύ μειωμένες. Και έτσι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ευχάριστη και αθόρυβη έκπληξη που συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

Βαθμολογία: 4

ΑΘΗΝΑ: ΔΑΝΑΟΣ – ΑΕΛΛΩ – ΦΙΛΟΘΕΗ – ΑΡΤΕΜΙΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΦΛΟΙΣΒΟΣ – ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – NANA – VILLAGE MALL – ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: VILLAGE COSMOS – CINEMA ONE κ.α.

«Ενα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι» (A big bold beautiful journey)

Παραγωγή: ΗΠΑ/ Ιρλανδία, 2024

Σκηνοθεσία: Κογκονάδα

Ηθοποιοί: Κόλιν Φάρελ, Μάργκοτ Ρόμπι κ.α.

Φιλόδοξη μεν αλλά και πολύ μπερδεμένη, τουλάχιστον για όσους δεν θα μπουν κατευθείαν στον «κόσμο» της ιστορίας της, αυτή η ερωτική περιπέτεια κινείται στο μεταίχμιο πραγματικότητας και φαντασίας με τον Κόλιν Φάρελ και την Μάργκοτ Ρόμπι να βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να κάνουν στάσεις στο παρελθόν της ζωής τους. Και όταν λέμε στάσεις, το εννοούμε στην κυριολεξία. Μεταφορές στον χρόνο, είτε μέσω μιας κόκκινης πόρτας που βρίσκεται μόνη στο δάσος, ή μέσω άλλων διόδων.

Αναπόληση, λάθη που σημάδεψαν ζωές, ενοχές, μελαγχολία, χαρακτήρες δύσκολοι στην επικοινωνία τους με τους άλλους, ερωτήματα για το μέλλον. Στιγμές μετάνοιας αλλά και χαράς, συμφιλίωση, συνεργασία αλλά και απόσταση. Το φιλμ έχει σαφώς σουρεαλιστικό χαρακτήρα θυμίζοντας κάπως το σινεμά του Τσάρλι Κάουφμαν («Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης») αλλά στο πιο στρογγυλεμένο και βατό του. Επίσης, η ταινία θυμίζει κάπως το weird κατασκεύασμα του Αρι Αστερ «Ο Μπο φοβάται» όπου περιπλανώμενος στον χρόνο είναι ο Χοακίν Φίνιξ, μέσα σε ένα πλαίσιο, όμως, πολύ πιο επικίνδυνο από αυτό που βλέπουμε εδώ. Και πολύ πιο ενδιαφέρον.

Βαθμολογία: 2

Προβάλλεται σε περισσότερες από 120 ταινίες σε όλη την Ελλάδα

«Ερωτας στη Βαρκελώνη» (Mi amiga Eva)

Παραγωγή: Ισπανία, 2025

Σκηνοθεσία: Σεσκ Γκάι

Ηθοποιοί: Νόρα Νάβας, Ροντρίγκο Ντε Λα Σέρνα κ.α.

Γνωστός από την παγκόσμια επιτυχία «Τρούμαν» (2015), ο Ισπανός σκηνοθέτης Σεσκ Γκάι διαχειρίζεται εδώ με ευγένεια και χαμηλούς τόνους μια ιστορία εξαιρετικά κοινή και γνωστή από δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες που έχουν προηγηθεί: Γυναίκα κοντά στα 40, καλοπαντρεμένη, εργαζόμενη και μητέρα, νοιώθει ότι η ζωή της βρίσκεται σε τέλμα αλλά το «καταπίνει», μέχρι που τελικά, αποφασίζει να κάνει κάτι για αυτό. Από την εισαγωγή κιόλας καταλαβαίνουμε αμέσως τον χαρακτήρα της Εύας χάρη στην ερμηνεία της Νόρα Νάβας που θυμίζοντας ηρωίδα ταινίας του Γούντι Αλεν, ακροβατεί ισορροπημένα ανάμεσα στο κωμικό και το δράμα.

Η Εύα είναι συνεσταλμένη, μοναχική, «πεινασμένη» για μια διαφορετική νότα στην ζωή της αλλά και φοβισμένη μπροστά στην τολμηρή απόφαση που θα πρέπει να πάρει. Αυτοσαρκάζεται, νιώθει αμήχανα δίπλα στον καλοβαλμένο αλλά και κάπως ιδιότροπο άντρα της (Χουάν Ντιέγκο Μπότο) ο οποίος δεν συμφωνεί με την ιδέα ότι όσο τα χρόνια περνούν ο έρωτας μετατρέπεται σε «κάτι άλλο». Ο Γκάι «ξεδιπλώνει» αργά και υπομονετικά μια γνωστή ιστορία γνωρίζοντας ότι δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα. Μας παρουσιάζει καταστάσεις που έχουμε καλά υπόψη μας αλλά δεν ενοχλεί γιατί έχει ηθοποιούς που τον υπηρετούν με συνέπεια. Δίπλα στην Νάβας ο Χουάν Ντιέγκο Μπότο κρατά τον ρόλο του σταθερού αλλά και κάπως αποστειρωμένου συζύγου και ο Ροντρίγκο Ντε Λα Σέρνα εκείνον του επίδοξου εραστή παρότι αργεί να αναλάβει για τα καλά τον ρόλο.

Βαθμολογία: 2 ½

ΑΘΗΝΑ: CINE PARIS – ΟΠΕΡΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΛΑΟΥΡΑ – ΑΝΟΙΞΙΣ – ΣΙΝΕ ΒΑΡΚΙΖΑ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ΕΛΛΗΝΙΣ – ΒΑΚΟΥΡΑ

«Μαύρη φάλαινα» (Una ballena)

Παραγωγή: Iσπανία/ Iταλια, 2024

Σκηνοθεσία: Πάμπλο Ερνάντο

Hθοποιοί: Ινγκριντ Γκαρσία Τζόνσον, Ραμόν Μπαρέα κ.α.

Τέταρτη μεγάλου μήκους δημιουργία του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντο αλλά πρώτη του που εμφανίζεται σε εμπορική διανομή στις ελληνικές αίθουσες. Ο Ερνάντο ανήκει στην αποκαλούμενη «Ομάδα του άλλου ισπανικού σινεμά», η οποία με εκπροσώπους κινηματογραφιστές όπως ο Χουάν Καβέστανι, ο Ιόν ντε Σόσα, και ο Βελάσκο Μπρόκα έχει ανανεώσει την φόρμα, την θεματολογία και τα είδη του κινηματογράφου μέσω μιας ελεύθερης και ασυνήθιστης προσέγγισης. Εδώ, για παράδειγμα, το φιλμ νουάρ φλερτάρει έντονα με την μεταφυσική, ενώ παρακολουθούμε την πορεία μιας επαγγελματία δολοφόνου (Ινγκριντ Γκαρσία Τζόνσον) που δρα καταλυτικά σε ένα λιμάνι της Ισπανίας. Ως φαίνεται όμως διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες τις οποίες απέκτησε παιδί μετά την επαφή της με ένα τέρας. Πολλά πράγματα στην ταινία είναι απλώς δεδομένα, δεν δίδονται εξηγήσεις, οπότε και εδώ οφείλεις να δεχτείς τον κόσμο που βλέπεις όπως είναι. Πάντως με την εξαίρεση της παραπάνω υπέρβασης, η ταινία κινείται σε απολύτως ρεαλιστικά επίπεδα και αυτό που φαίνεται ότι ενδιαφέρει κυρίως τον Ερνάντο είναι η ατμόσφαιρα.

Βαθμολογία: 2 ½

ΑΘΗΝΑ:ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΑΡΜΕΝ – ΣΤΕΛΛΑ κ.α.

«Μολυβένιος στρατιώτης» (Tin soldier)

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Μπράντ Φούρμαν

Ηθοποιοί: Σκοτ Ιστγουντ, Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο κ.α.

Προσπαθώντας να βγάλεις άκρη ενώ παρακολουθείς αυτήν την ταινία η προσοχή σου αποσπάται από δύο πράγματα. Πρώτον την απίστευτη ομοιότητα του Σκοτ Ιστγουντ με τον πατέρα του Κλιντ, τόσο που θαρρείς ότι έχει βλάψει την καριέρα του αντί να την βοηθήσει. Και δεύτερον την αστεία κόμμωση του Τζέιμι Φοξ που μοιάζει σαν να έχει βγει από κακό blaxploitation της δεκαετίας του 1970 στα οποία όμως έβγαζες νόημα σε αντίθεση με τα όσα γίνονται εδώ. Θα μπορούσες να πεις ότι η ταινία μιλά για την εξουσία και την κατάχρησή της, όμως το κάνει τόσο μπερδεμένα που η όποια ιδεολογική αξία της χάνεται στο χάος μιας κινηματογραφικής ασυναρτησίας με τους χρόνους να «μετακινούνται» πάνω στο γνωστό ακαταλαβίστικο μοτίβο, σε σημείο να αναρωτιέσαι συχνά τι από όσα παρακολουθείς είναι πραγματικότητα και τι όχι. Μια σπαζοκεφαλιά που τελικά αξίζει για κάποιες σκηνές της, όπως το πέρασμα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ρόλο πατριώτη που καθήκον του είναι η εκπαίδευση αντρών σαν τον Ιστγουντ. Δεν είναι όμως αρκετό για να σωθεί η ταινία από το φιάσκο.

Βαθμολογία: 0

ΑΘΗΝΑ: VILLAGE MALL – OPTIONS ESCAPE ΙΛΙΟΝ – OPTIONS CINEMAS ΓΛΥΦΑΔΑ – ΑΕΛΛΩ – ΝΑΝΑ CINEMAX κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: OPTIONS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – CINEMA ONE κ.α.

Ο «Γελωτοποιός 2» (The Jester 2, ΗΠΑ, 2025) του Κόλιν Κρόουτσακ είναι η συνέχεια του «Γελωτοποιού» (2023) επίσης του Κρόουτσακ, όπου παρακολουθήσαμε τα κατορθώματα ενός splatter – Joker, δηλαδή μια σειρά φρικαλέων φόνων κατά την διάρκεια του εορτασμού της νύχτας του Halloween σε μια πόλη της αμερικανικής επαρχίας. Και αυτό σημαίνει ότι τα ίδια πάνω- κάτω θα δούμε και εδώ, με την διαφορά ότι η ιστορία έχει μια σχετική ίντριγκα καθώς ο Γελωτοποιός (Μάικλ Σέινφιλντ) βρίσκει αυτή την φορά μια «μαθήτρια» καλή στα ταχυδακτυλουργικά κόλπα (Κέιτλιν Τρένθαμ) την οποία επιθυμεί να εκπαιδεύσει και να την κάνει σαν τα μούτρα του. Ως ταινία και για το συγκεκριμένο είδος στο οποίο ανήκει, το splatter, ο «Γελωτοποιός 2» είναι συνεπής και όχι τόσο αποκρουστικός όσο φοβάσαι ότι θα είναι, αν δεν είσαι φαν αυτού του είδους.

Βαθμολογία: 1 ½

ΑΘΗΝΑ: VILLAGE MALL – VILLAGE ΠΑΓΚΡΑΤΙ κ.α.

Πάνος Χ. Κούτρας εφ’όλης της ύλης

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμά τον σκηνοθέτη Πάνο Χ. Κούτρα, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του που ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή (18-21 Σεπτεμβρίου) στον Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς. Το αφιέρωμα τιτλοφορείται «Πάνος Χ. Κούτρας – Ο κόσμος ανάποδα» και περιλαμβάνει τις πέντε μεγάλου μήκους ταινίες του σκηνοθέτη («Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά», «Xenia», «Στρέλλα», «Αληθινή ζωή», «Dodo») αλλά και για πρώτη φορά όλες τις μικρού μήκους ταινίες του (4 ταινίες μυθοπλασίας και 1 μουσικό βίντεο). Οι ταινίες αυτές πρωτοπαρουσιαστηκαν στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο, όταν στον Κούτρα απονεμήθηκε τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά.

Προβάλλονται τέλος και τα κινούμενα σχέδια «Το παιδί- αστραπή και ο τιγρούλης».