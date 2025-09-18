H Κίνα και τα «παράγωγά» της έχουν μπει για τα καλά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα της αυτοκίνησης. Το αυτό φιλοδοξεί να κάνει και η Linktour, μια νέα και φιλόδοξη νεοφυής επιχείρηση εκ Κίνας η οποία εκτός από τον εαυτό της, φιλοδοξεί να καθιερώσει στη γηραιά ήπειρο και την συνήθεια των microcars.

Η κινεζική φίρμα παρουσίασε δύο εκπροσώπους του συγκεκριμένου είδους στο Μόναχο, αμφότερα με ηλεκτρική τεχνολογία. Ο λόγος για L6e και L7e, δύο αστικών προδιαγραφών προτάσεις με μήκος που μετά βίας ξεπερνά τα 2,6 μέτρα και τα οποία τοποθετούνται στην κατηγορία των τετράκυκλων, δίνοντάς τους πρόσβαση σε ένα νεανικό κοινό καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την οδήγησή τους από την ηλικία των 16 ετών.

Αυτό που επίσης εξασφαλίζει η ιδιότητα του τετράκυκλου είναι η απαλλαγή από τους δασμούς που ισχύουν για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που εισάγονται στην Ευρώπη εκ Κίνας.

Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές τους το L6e έχει μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ./ώρα ενώ το L7e 90 χλμ./ώρα με τις ηλεκτρικές τους αυτονομίες να διαμορφώνονται σε 120 και 180 χλμ. αντίστοιχα.

Επίσης, σε αντίθεση με την συνήθη πρακτική για τα οχήματα του είδους, η Linktour έχει φροντίσει να εφοδιάσει τα δύο microcars με κεντρική οθόνη 10,25 ιντσών καθώς μια ακόμα μικρή οθόνη 5,0 ιντσών για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών αλλά και της εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου.

Να σημειωθεί ότι μια ιδιαιτερότητα στην κατασκευή των δύο μικρών της Linktour είναι ότι ενσωματώνουν τις μπαταρίες ως δομικά στοιχεία του πλαισίου εξασφαλίζοντας περισσότερη ακαμψία στο πλαίσιο, καλύτερη οδηγική συμπεριφορά και ασφάλεια. Το δε πλαίσιο κατασκευάζεται από αλουμίνιο κάτι που κάθε άλλο παρά συνηθίζεται για την συγκεκριμένη κατηγορία, μειώνοντας το βάρος της κατασκευής κατά 100 κιλά σε σχέση με το αν ήταν κατασκευασμένο από χάλυβα.

Να σημειωθεί δε ότι η κύρια στόχευση της κινεζικής startup είναι απευθείας η Ευρώπη καθώς θα προσπεράσει την αχανή τοπική αγορά της, επιλέγοντας τη δραστηριοποιήσή της αρχικά μόνο στη γηραιά ήπειρο.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την άφιξη των microcars αρχικά στην αγορά της Ιταλίας από τον προσεχή Νοέμβριο και στη συνέχεια την κατάκτηση και των υπόλοιπων αγορών της γηραιάς ηπείρου με στόχο 20.000 πωλήσεις ετησίως για το 2026.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές ωστόσο αν έπρεπε να μαντέψουμε, θα λέγαμε ότι η κινεζική Linktour θα επιχειρήσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό μοντέλων όπως τα Citroen Ami, Opel Rocks και Renault Mobilize Duo.