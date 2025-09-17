Για κανέναν δεν ήταν έκπληξη, τόσες προσπάθειες έκανε ο άνθρωπος, ο πολιτικός γάμος Μητσοτάκη – Λοβέρδου. Ο πρώην υπουργός του ΠαΣοΚ είχε τόσο πολύ απομακρυνθεί από το ΠαΣοΚ που μάλλον τον έχουν ξεχάσει στη Χαριλάου Τρικούπη.

Χθες απλά επισημοποιήθηκε και τυπικά η προσχώρησή του στη ΝΔ μετά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό με τον οποίο, όπως γνωρίζει η στήλη, υπήρχε σταθερή επικοινωνία εδώ και καιρό. Ο Λοβέρδος τον υπηρέτησε τον στόχο του, ο Μητσοτάκης άραγε τι κερδίζει από την αναζωπύρωση της γκρίνιας στην ΚΟ της ΝΔ, μέλη της οποίας του είχαν διαμηνύσει επανειλημμένως «όχι άλλο ΠαΣοΚ;».

***

Πού θα είναι υποψήφιος

Στη ΝΔ βέβαια ο Λοβέρδος, παρόλο που παλαιότερα κατακεραύνωνε την κυβέρνηση ότι υπηρετεί τα καρτέλ, βρήκε φίλους, όπως τον Άδωνι Γεωργιάδη, με τον οποίο παίζουν τένις εδώ και χρόνια.

Επίσης, και τους άλλους υπουργούς που προέρχονται από το ΠαΣοΚ, όπως τους Γιώργο Φλωρίδη, Λίνα Μενδώνη, Κυριάκο Πιερρακάκη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Αυτοί, πλην Φλωρίδη και Μενδώνη κατάφεραν να εκλεγούν σε ένα περιβάλλουν που με τον καιρό έγινε φιλικό, αλλά ο Λοβέρδος αν κατεβεί υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β΄ Αθηνών, θα πρέπει να γίνει φακίρης για να καταπίνει τα μαχαίρια που αναμένεται να του πετάει η «γαλάζια» βάση.

Υπάρχει πάντα και η Αχαία, όπου θα έχει αντίπαλο τον Γιώργο Παπανδρέου. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα…

***

Τον πυροβολούν πρώην σύντροφοι

Ήδη οι πρώην σύντροφοί του «έχουν περάσει γενεές δεκατέσσερις» τον Λοβέρδο. Ο Χάρης Δούκας μίλησε για «λογικές εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠαΣοΚ παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη» και το ΠαΣοΚ με διαρροές τον έστησε στον τοίχο με την αναφορά, «ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Και συμπλήρωσε: «Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠαΣοΚ, οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) τον κ. Λοβέρδο». Υπονοούν κάποια σύνδεση των δύο γεγονότων ή κάνω λάθος;

***

Τι έλεγαν οι πασόκοι για Λοβέρδο

Οι βουλευτές του ΠαΣοΚ σε πηγαδάκια στη Βουλή συζητούσαν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. «Δήλωσε για πρώτη φορά ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει», έλεγε με ενθουσιασμό ένας βουλευτής προσπαθώντας να πείσει τον συνομιλητή του που δεν ανήκει στο κόμμα ότι έκανε κίνηση ματ ο πρόεδρος. Και αυτό, παρότι βρίσκεται στο τιμόνι του κόμματος εδώ και πολλά χρόνια και μετρά αρκετούς μήνες επίσης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ορισμένοι, μάλιστα, θεωρούσαν ότι επίτηδες ανακοινώθηκε η προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ 2 μέρες μετά την παρουσία του προέδρου του ΠαΣοΚ στη ΔΕΘ, προκειμένου να την επισκιάσει.

***

H σύναξη Στυλιανίδη

Μεγάλη κινητοποίηση γίνεται για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για το ΑΙ και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, καθώς στόχος είναι η αίθουσα να είναι ασφυκτικά γεμάτη. Οι προσκλήσεις φεύγουν προς πάσα κατεύθυνση, από την πολιτική σκηνή, και την Εκκλησία, μέχρι την Δικαιοσύνη και τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς η τεχνική νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει όλους τους τομείς της καθημερινότητας.

Πληροφορήθηκα ότι ομιλητής θα είναι και ο μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, ο οποίος έχει σπουδάσει φυσική και είχε γίνει δεκτός τόσο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ όσο και στο ΜΙΤ, όταν ήταν φοιτητής και ασχολείται πολύ με θέματα τεχνολογίας.

***

Πρόσκληση και στον Τσίπρα

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Καλεσμένος είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, αν παραβρεθεί, θα έρθει μετά από αρκετά χρόνια τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έχει άλλωστε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ΑΙ και τις εφαρμογές που μπορεί να έχει στη ζωή μας, έχοντας ήδη στα χέρια του τον τόμο που θα παρουσιαστεί στις 8 Οκτωβρίου στο Ωδείο των Αθηνών. Του τον παρέδωσε ο ίδιος ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου.

***

Γεφυροποιοί για Μητσοτάκη – Σαμαρά

Για μία τελευταία ευκαιρία ενότητας μιλούν ολοένα και πιο συχνά οι γαλάζιοι βουλευτές, κάνοντας σαφή έκκληση σε Μέγαρο Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά να «τα βρουν». Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που πιστεύουν, άλλωστε, ότι εάν τελικά προχωρήσει στην δημιουργία πολιτικού φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός η ζημιά για την Νέα Δημοκρατία θα είναι «ηχηρή». Από το στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά πάντως, το άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ δεν εξελήφθη ως τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι ο κύβος έχει ριφθεί.

***

Τι τρέχει στην «πασοκική» Α΄ Θεσσαλονίκης; Μαθαίνω ότι εκτός από τον Χάρη Καστανίδη έλλειπε ακόμη ένα μέλος του ΠαΣοΚ στην Ά Θεσσαλονίκης από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο. Πρόκειται για τον Αντώνη Σαουλίδη που τερμάτισε με 714 σταυρούς πίσω από το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, παλιός συνοδοιπόρος του Νίκου Ανδρουλάκη από την εποχή της κοινής τους θητείας στην εκσυγχρονιστική πτέρυγα της νεολαίας ΠαΣοΚ και είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές. Αν σε αυτές τις δύο απουσίες προσθέσουμε το γεγονός πως οι δύο βουλευτές του κόμματος, η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς, παρά την κοινή τους διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα αυτές τις ημέρες στη ΔΕΘ τότε συμπεραίνουμε πως πρέπει να γίνεται λίγο της κακομοίρας στην περιοχή.

***

«Γαλάζιες» μουρμούρες για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση Σεμερτζίδου έχει κάνει έξω φρενών πολλά γαλάζια στελέχη. Το life style που είχε υιοθετήσει η υπεύθυνη για τον συντονισμό κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, σήμερα χαρακτηρίζεται «ενοχλητικό» με γαλάζιους βουλευτές να προτείνουν την θεσμοθέτηση ειδικού μηχανισμού ελέγχου υποψηφιοτήτων, με κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

«Εγώ δεν θέλω να συνδέσω την πολιτική μου πορεία με κανέναν φραπέ και με καμία κ. Σεμερτζίδου» έλεγε γαλάζιος βουλευτής στον Βηματοδότη, εμφανώς εκνευρισμένος. Μέχρι να παρέμβει εισαγγελέας πάντως δεν είχαμε ακούσει κανένα παράπονο για τον τρόπο ζωής της Σεμερτζίδου.

***

Αναταραχή στη Νίκη και βλέμμα σε ΝΔ

Αύριο, Πέμπτη, συνεδριάζει ξανά η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με μια απουσία, ο «ζωηρός» Νίκος Βρεττός της Νίκης που τον τελευταίο καιρό έχει προκαλέσει αρκετές φορές «πονοκέφαλο» στο κόμμα του, θα αντικατασταθεί από τον Γ. Ρούντα. Μάλιστα, το κόμμα εξετάζει το ενδεχόμενο διαγραφής του βουλευτή. Ο Νίκος Βρεττός, είχε ψηφίσει υπέρ του προέδρου της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, σε αντίθεση με όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μάλιστα, μιλώντας σε δημοσιογράφους είχε δικαιολογήσει τη στάση του λέγοντας πως αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, διαφωνεί ωστόσο με το μονοκομματικό προεδρείο. Πάντως, αμέσως μετά την απόφαση του κόμματος, ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του, πως δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Αντιθέτως, «κάρφωσε» δύο συναδέλφους του ότι λοξοκοιτάνε προς τη Νέα Δημοκρατία.

***

Νέο χτύπημα «γαλάζιων»

Είναι η δεύτερη ερώτηση κυβερνητικών βουλευτών που απευθύνεται στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η προηγούμενη (Οκτώβριος 2014) απευθυνόταν στην ίδια και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και αφορούσε την επέκταση της απαλλαγής της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για τους συνταξιούχους και υπογραφόταν από οκτώ βουλευτές.

Οκτώ είναι και αυτοί που υπογράφουν τη νέα ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας –κάποιοι εξ αυτών υπέγραφαν και την προηγούμενη- με θέμα την

αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ. Η κίνησή τους είναι μια σαφής ένδειξη ότι παρά τις θριαμβολογίες του Μεγάρου Μαξίμου μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, οι βουλευτές του κόμματος δεν είναι διατεθειμένοι να κρύψουν τα προβλήματα που υπάρχουν κάτω από το χαλί και θα συνεχίσουν να ελέγχουν τους υπουργούς. Την ερώτηση υπογράφουν: Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γιώργος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Η ερώτηση αφορά την εξαίρεση από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για τις χήρες ή χήρους συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ που έχουν αποβιώσει πριν τις 13.5.2016. Όπως αναφέρουν οι ερωτώντες βουλευτές «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι», ενώ επισημαίνουν πως «αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας» και πως «οι ανάγκες και συνθήκες διαβίωσης των επιζώντων είναι οι ίδιες για όλους και δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία θανάτου των συζύγων».