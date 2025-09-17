Αυξήσεις άνω των 200 ευρώ αναμένεται να λάβουν οι ένστολοι με την αναμόρφωση του μισθολογίου τους τον Οκτώβριο. Πρόκειται για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, το μισθολόγιό τους αναμορφώνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό που φέρουν.

Σύμφωνα με την εργατολόγο Μαργαρίτα Κάρδαρη, ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422, εκ των οποίων 75.567 στις Ένοπλες Δυνάμεις, 55.207 στην Ελληνική Αστυνομία, 12.448 στο Πυροσβεστικό Σώμα και 8.200 στο Λιμενικό Σώμα.

Τι αλλάζει με το νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Όπως εξηγεί η κυρία Κάρδαρη μιλώντας στο ΒΗΜΑ, αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και πάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Οι αλλαγές στο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό, μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς, σημειώνει η κυρία Κάρδαρη, ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των Σωμάτων.

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Οι αυξήσεις

Το κόστος των αυξήσεων στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και η μεσοσταθμική αύξηση μισθού, έχει ως ακολούθως:

Η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη επισημαίνει ότι κάθε φορά που θα έχουμε αύξηση κατώτατου μισθού που θα επηρεάζει τον Δημόσιο Τομέα, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στο μισθολόγιο των ενστόλων.