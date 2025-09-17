Η κινεζική εταιρεία με την μερίδα του λέοντος στην εξέλιξη, παραγωγή και διάθεση μπαταριών σε ηλεκτροκίνητα οχήματα παγκοσμίως, παρουσίασε ένα νέο είδος μπαταρίας με χημική σύσταση λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP) η οποία σύμφωνα με τις συστάσεις έχει σχεδιαστεί με βάση τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών και αγοράς.

Η επίμαχη μπαταρία LFP υπόσχεται διάρκεια ζωής για έως και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα, μπορεί να αναπληρώσει την ενέργεια που απαιτείται για διαδρομές 478 χλμ. σε μόλις δέκα λεπτά αλλά και διαθέτει δικλίδες ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χημικής πυρκαγιάς σε περίπτωση ατυχήματος ή κάποιας δυσλειτουργίας.

Η νέα μπαταρία φέρει την ονομασία Shenxing Pro και η παραγωγή της θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2026, αρχικά στην Κίνα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συμφωνίες για την προμήθεια της νέας μπαταρίες σε ευρωπαίους κατασκευαστές τουλάχιστον όχι ανακοινώσιμες ωστόσο αυτή μόλις παρουσιάστηκε και εφόσον υπάρξουν στο μέλλον η CATL που θα διαθέτει, λίαν συντόμως, τρία εργοστάσια σε ευρωπαϊκό έδαφος και συγκεκριμένα σε Γερμανία, Ουγγαρία και Ισπανία, μπορεί να μεταφέρει παραγωγή της Shenxing Pro στη γηραιά ήπειρο οποιαδήποτε στιγμή.

Εξάλλου το υπό κατασκευή εργοστάσιο της Σαραγόσα στην Ισπανία που η CATL κατασκευάζει σε συνεργασία με τον όμιλο Stellantis και αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2026, έχει ήδη προσανατολισμό τις μπαταρίες LFP έναντι αυτών της Ερφούρτης και Ντέμπρετσεν που κατασκευάζουν αποκλειστικά συστοιχίες με χημική σύσταση NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου).

Ανεξαρτήτως των τοποθεσιών παραγωγής αξίζει να σημειωθεί ότι η CATL παρουσίασε τις μπαταρίες Shenxing Pro σε τρεις εκδοχές Super Long Life, Long Range και Super-Fast Charging.

Οι δύο πρώτες, Super Long Life και Long Range είναι σύμφωνα με τις συστάσεις της CATL οι πρώτες μπαταρίες με τεχνολογία LFP που θα προσφέρουν αυτονομία 758 χλμ. βάσει του πρωτοκόλλου WLTP και παράλληλα θα συνοδεύονται από 12ετή εγγύηση/ενός εκατομμυρίου χλμ.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται επίσης απώλειες μόλις 9% στην απόδοσή τους μετά την συμπλήρωση 200.000 χλμ. όταν η πλειονότητα των σύγχρονων μπαταριών εμφανίζουν απώλειες έως και 30% μετά την συμπλήρωση 200.000 χλμ.

Σε ό,τι αφορά την «βασική» μπαταρία LFP με την ονομασία Super Fast Charging, αυτή υπόσχεται αυτονομία 478 χλμ. βάσει WLTP, με μία φόρτιση 10 λεπτών ή την αναπλήρωση ενέργειας με ρυθμό 0,8 χλμ./δευτερόλεπτο.

Επίσης θεωρητικά η μπαταρία μπορεί να εξασφαλίσει επιδόσεις που προσιδιάζουν σε supercar καθώς έχει την ενεργειακή απόδοση που απαιτείται προκειμένου ένα αυτοκίνητο να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα ακόμα και αν το επίπεδο φόρτισης δεν ξεπερνά το 20%. Στα χαρακτηριστικά της συνυπολογίστε επίσης και την εύρυθμη λειτουργία και φόρτιση σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες καθώς υπόσχεται την αναπλήρωση ενέργειας για διαδρομές έως και 410 χλμ. σε 20 λεπτά ακόμα και όταν ο υδράργυρος είναι στους -20 βαθμούς Κελσίου. Σε επίπεδο εγγύησης η διαβάθμιση Super Fast Charging συνοδεύεται από δεκαετή εγγύηση/240.000 χλμ.

Επιπλέον όλες οι νέες μπαταρίες LFP ανεξαρτήτως διαβάθμισης με βάση την αυτονομία αξιοποιούν την τεχνολογία NP 3.0 η οποία αποτρέπει το ενδεχόμενο πυρκαγιάς σε περίπτωση ατυχήματος αλλά και την προστασία από περιστατικά υπερθέρμανσης.