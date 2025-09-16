Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επέστρεψε σπίτι του μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας, αφού βρέθηκε στο Ωνάσειο και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ. Ο ίδιος μέσα από ανάρτηση στο Facebook, θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία του και να μιλήσει για τα «καμπανάκια» που μπορεί να «χτυπάνε» και να τα αγνοούμε.

«Χτες γύρισα σπίτι μετά από μερικές μέρες νοσηλείας. Μία ενόχληση στο στήθος, μία στεφανιογραφία, δύο στεντ, τέρμα το τσιγάρο, προλάβαμε, όλα καλά. Ήδη κυκλοφορώ ανάμεσά σας», σημείωσε για την κατάσταση της υγείας του. «Θέλω όμως να μοιραστώ αυτή την εμπειρία, όχι απλώς για να σας ενημερώσω ότι είμαι καλά, αλλά και γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές χρειάζεται να μιλάμε ανοιχτά για τέτοια ζητήματα. Κυρίως μας βοηθάει στον αναστοχασμό μας.», πρόσθεσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του. «Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που επικοινωνήσατε, ανησυχήσατε, με σκεφτήκατε και όλα τα σχετικά. Είναι μεγάλη στήριξη πραγματικά και δεν το παίρνω καθόλου ως δεδομένο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στο Ωνάσειο. Η εμπειρία αυτή μού υπενθύμισε κάτι που όλοι ξέρουμε αλλά συχνά παραμελούμε: πόσο σημαντική είναι η υγεία μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πολιτικός υπογράμμισε ότι «Στην καθημερινότητα, μέσα στον ρυθμό και τις πιέσεις, συνηθίζουμε να αφήνουμε στην άκρη τα προειδοποιητικά σημάδια. Τα “καμπανάκια” τα ακούμε, προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν, τα σπρώχνουμε παρακάτω. Κι όμως, αυτοί οι ήχοι από τα καμπανάκια είναι το σώμα μας που μιλάει. Αν τα αγνοούμε, κάποια στιγμή θα φωνάξει πιο δυνατά, κι αυτό μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά σε εμάς και στους δικούς μας ανθρώπους».

Τόνισε δε, ότι «Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα».

«Να ακούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις, να μην αναβάλλουμε πράγματα που μπορούν να μας προφυλάξουν. Και βέβαια, να θυμόμαστε ότι η ζωή δεν είναι δεδομένη. Είναι και αυτή ένα διακύβευμα και αν περνάει από το χέρι μας -γιατί ξέρουμε ότι δεν περνάει πάντα- ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να την προφυλάξουμε», συμπλήρωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τη στήριξη. Προχωράμε πιο δυνατοί, πιο συνειδητοποιημένοι και, ελπίζω, πιο προσεκτικοί με ό,τι πραγματικά μετράει. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», κατέληξε.