Με επιταχυντικούς ρυθμούς συνεχίζεται η παραγωγή υπερπλεονασμάτων στην ελληνική οικονομία, κάτι που έχει της βάση του στην ακρίβεια, η οποία «χτυπά» νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιοποιήθηκαν χθες το πρωτογενές πλεόνασμα για το 8μηνο του 2025 άγγιξε τα 8,696 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,929 δισ. ευρώ.

Το παραπάνω συνεπάγεται ότι ενδέχεται το φετινό αποτέλεσμα να ξεπεράσει το θηριώδες περυσινό, το οποίο ανήλθε στα 11,4 δισ. ευρώ.

Η τελευταία εκτίμηση είναι ότι θα ξεπεράσει για 2η χρονιά κατά πολύ το 4% του ΑΕΠ, γεγονός που μεγαλώσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο κατά παραπάνω από 2 δισ. ευρώ.

Μέρος από την υπέρβαση θα προέρχεται από τα υψηλότερα έσοδα που θα έχει το Δημόσιο, λόγω της πάταξης μέρους της φοροδιαφυγής, αλλά αυτό έπεται των πολύ μεγάλων ανατιμήσεων, οι οποίες πλήττουν τις τσέπες των πολιτών.

Πού οφείλεται;

Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος στη συνεχιζόμενη ακρίβεια, η οποία κάνει ακόμη πιο δύσκολη την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας στενάζει, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει και μετά την εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Μέχρι τότε η ακρίβεια στην Ελλάδα αναμένεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο και η κυβέρνηση να μην παρεμβαίνει ούτε με θεσμικά αλλά ούτε και με ρυθμιστικά μέτρα.

Το κέρδος είναι η καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού και η δημιουργία πλεονασμάτων, η οποία οδηγεί σε μέτρα λογική «σου παίρνω 10 και σου δίνω 1» από την κυβέρνηση της ΝΔ. Η ίδια συνθήκη αναμένεται να ισχύσει και κατά τα επόμενα χρόνια.

Η χειρότερη πρόβλεψη

Όπως έδειξε η νέα μελέτη που δημοσίευσε χθες η , η οποία δείχνει τη χειροτέρευση των προβλέψεών της αναφορικά με τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,1% φέτος (2,9% σύμφωνα με την πρότερη πρόβλεψη) να να μειωθεί στο 2,6% κατά το 2026 και να «πέσει» στο 2,4% το 2027. Εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις αυτές, τότε η Ελλάδα δε θα «πιάσει» τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, το παραπάνω συνεπάγεται ότι θα συνεχιστούν οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα με σημαντικό ρυθμό, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός, παρά την αποκλιμάκωσή του σε σχέση με τα διψήφια ποσοστά του 2022, συνεχίζει να συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στην Ελλάδα και μάλιστα αισθητά περισσότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Η εκμετάλλευση

Όμως, η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο γεγονός, κάτι που της επιτρέπει να σχεδιάζει από τώρα ένα πακέτο μέτρων «1+1» για το 2026, όπως έχει γράψει εδώ και πολύ καιρό ο ΟΤ, κάτι το οποίο συνέβη και φέτος, όταν ανακοινώθηκαν τα τελικά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με την ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος στο 4,8% του ΑΕΠ η κυβέρνηση διέθεσε 1,1 δισ. ευρώ για την επιστροφή ενός ενοικίου, την απόδοση επιδόματος 250 ευρώ σε συνταξιούχους και την επίδοση επιπλέον 500 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα συμπλήρωσε έναν χρόνο από τότε που ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος όπως τον «μετρά» η Eurostat) είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Τον Ιούλιο του 2024, ο ελληνικός πληθωρισμός βρισκόταν στο 2,5% όσος ήταν και ο μέσος όρος των χωρών της ζώνης του ευρώ, ενώ από τον περυσινό Αύγουστο…πέρασε μπροστά με 3,2% έναντι 2,2% της ευρωζώνης και έκτοτε παραμένει συνεχώς υψηλότερος.

Πηγή: ot.gr