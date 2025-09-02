Στις 30 Οκτωβρίου λήγει η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία αν μία εταιρεία προχωρήσει σε ανατίμηση των προϊόντων της για τους τρεις επόμενους μήνες δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις μειώσεις των τιμών στις οποίες ενδεχομένως προχωρήσει ως προσφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο η εν λόγω πρόσκαιρη ρύθμιση να διατηρηθεί επ’ αόριστον!

Οι σκέψεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης ενδεχόμενων ανατιμητικών τάσεων στο κρίσιμο τελευταίο τετράμηνο του χρόνου.

Στο μικροσκόπιο 1.000 κωδικοί για μείωση τιμών

Παράλληλα οι υπηρεσίες του υπουργείου συγκροτούν μία λίστα με 1.000 προϊόντα άμεσης ανάγκης και γενικότερα διαβίωσης, των οποίων οι τιμές έχουν μειωθεί στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, την οποία σκοπεύει να την αναδείξει επικοινωνιακά, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για την επικράτηση ενός κλίματος μειώσεων στα είδη των σούπερ μάρκετ.

Τι ζήτησε ο Θεοδωρικάκος από τα σούπερ μάρκετ

Επιχειρεί δηλαδή να επαναφέρει το κλίμα που επικράτησε την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά την οποία στο «πρόγραμμα μείωσης τιμών» είχαν ενταχθεί 66 προμηθευτικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες διέθεσαν 705 προϊόντα σε μειωμένες τιμές από 5% ως και 15% για περίπου τέσσερις μήνες.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ στη συνάντηση που είχε στις 26 Αυγούστου ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με την διοίκηση της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) τους ζήτησε να επαναλάβουν το αντίστοιχο περυσινό πρόγραμμα, το οποίο θεώρησε πως ήταν «επιτυχημένο».

Οι προυποθέσεις που έθεσαν οι λιανέμποροι τροφίμων

Από την πλευρά τους οι επικεφαλής των αλυσίδων σούπερ μάρκετ το αποδέχτηκαν με την προϋπόθεση ότι το «αίτημα» αυτό θα πρέπει να το υποβάλει στη βιομηχανία, δηλαδή στους προμηθευτές τους και πως οι ίδιοι θα προσθέσουν – όπως έπραξαν και το 2024 – ένα επιπλέον ποσοστό μείωσης.

Όμως σύμφωνα με άλλες πληροφορίες του ΟΤ δεν έχει υπάρξει νέα επικοινωνία, ούτε έχει επιδιωχθεί νέα συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης με τον ΣΕΒΤ, που αποτελεί τον βασικό θεσμικό συνομιλητή του υπουργείου σε θέματα που άπτονται της βιομηχανίας των καταναλωτικών προϊόντων. Ενώ έλεγαν πως έναντι του 2024 υπάρχει κι ένα επιπλέον πρόβλημα.

Το αγκάθι του Κώδικα Δεοντολογίας σε θεματα προσφορών

Πρόκειται για την εφαρμογή από τον περασμένο Μάρτιο του Κώδικα Δεοντολογίας που αφορά σε θέματα προσφορών. Η εφαρμογή του οποίου διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον. Πάντως είναι γεγονός ότι όπως έδειξαν και τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ υπάρχει σοβαρή αποκλιμάκωση των τιμών ιδιαίτερα τον περασμένο Αύγουστο.

Εξαιρέσεις αποτελούν το κακάο και όσα προιόντα το χρησιμοποιούν ως πρώτη ή βοηθητική ύλη, ο καφές και το κρέας – είναι γνωστό πως περισσότερος ποσότητες μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος που καταναλώνονται στη χώρα μας είναι εισαγόμενες. Τα συγκεκριμένα τρία προιόντα έχουν ανατιμηθεί όχι εγχωρίως αλλά στις χώρες προέλευσης τους. Μάλιστα όπως επισημαίνει και το ΙΕΛΚΑ αφαιρουμένων των τριών προαναφερομένων προϊόντων ο πληθωρισμός των σούπερ μάρκετ είναι τον Αύγουστο μηδενικός.

ΠΗΓΗ: Ot.gr