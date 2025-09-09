Στον απόηχο των ανακοινώσεων στη 89η ΔΕΘ, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αφού αντάλλαξαν ευχές, καθώς πρόκειται για την πρώτη συνάντησή τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι δύο άντρες συνέχισαν για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη συμπρωτεύουσα τονίζοντας ότι είχε την ευκαιρία να περιγράψει ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της κοινωνίας.

Χαρακτήρισε τις εξαγγελίες ως τολμηρή μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι δίνεται βάση στις οικογένειες με παιδιά καθώς και τους νέους.

Αφού ανέλυσε τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι με την έκθεση της ΔΕΘ, μπαίνουμε στο νέο έτος της πολιτικής διεργασίας.

Όπως είπε, ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Τα εργαλεία αντιμετώπισης πρέπει να είναι σταθερά και μόνιμα και να αντέχουν, όπως είπε, στην διάρκεια του χρόνου.

Ο κ. Τασούλας, έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας ότι σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στη χώρα μετά τον εμφύλιο επικρατούσε και η πολιτική αστάθεια.

«H ανάπτυξη ξεκίνησε μετά το 1952 οπότε είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η Ελλάδα έφυγε από την λογική της Ψωροκώσταινας», ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «έχει σημασία η πολιτική σταθερότητα και στο σημείο αυτό να πω ότι αυτή είναι μια αξίωση συνταγματικής περιωπής. Στο άρθρο 41 του Συντάγματος περιλαμβάνεται η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφίσουν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα».

Ο κ. Τασούλας, αναφερόμενος στα μέτρα κατέληξε να τονίζει πως «το κυριότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία να γίνουμε αρεστοί».