Ακόμα μία σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης στο Ζάγκρεμπ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κιλών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον μεγάλο τελικό και, ύστερα από σκληρή μάχη, επικράτησε του έμπειρου Αμερικανού Χάινς με 3-2 στα σημεία, ανεβαίνοντας στην κορυφή του κόσμου.

Η επιτυχία του Κουγιουμτσίδη επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της ελληνικής πάλης τα τελευταία χρόνια και χαρίζει στη χώρα μας ένα ακόμη μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση, γεμίζοντας υπερηφάνεια την ελληνική αποστολή και τους φιλάθλους.