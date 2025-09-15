Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσίασε σήμερα τις επίσημες αφίσες της φετινής διοργάνωσης, που είναι δύο έργα του Στέφανου Ρόκου, με τίτλους «Ανατροπή Ι και ΙΙ: Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης». Τα έργα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά, από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Art Athina, στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη.

«Επέλεξα να δημιουργήσω δύο υπερφορτωμένα πλουραλιστικά ζωγραφικά έργα, όπως είναι τα credits στο τέλος των ταινιών», αναφέρει ο εικαστικός, μιλώντας για το πλήθος των πληροφοριών και ονομάτων που περνούν από την οθόνη, στο τέλος των ταινιών, αναδεικνύοντας το μέγεθος κάθε οπτικοακουστικής παραγωγής.

«Κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει η έμπνευση που ενώνει τόσα ανόμοια στοιχεία, μια ωραία φωτιά που ξεπηδά από το κεφάλι των συντελεστών και δημιουργεί μια συνθήκη», σημειώνει ο Ρόκος.

Τηλέφωνο και αβοκάντο τα props στα φετινά σποτ

Να σημειωθεί ότι τα έργα συνοδεύονται από δύο μικρού μήκους animation που δημιούργησαν ο Σ. Ρόκος και ο Φωκίων Ξένος, σε μουσική του Τζιμ Σκλαβούνος.

Τα animation αυτά, στα οποία πρωταγωνιστούν δύο props – ένα τηλέφωνο και ένα αβοκάντο, θα είναι και τα σποτ της φετινής διοργάνωσης. «Στο ένα, η σκηνή που γυρίζεται στέφεται με απόλυτη επιτυχία, στο άλλο είναι η πλήρης καταστροφή» εξηγεί ο Σ. Ρόκος, προσθέτοντας ότι «σε όλα τα στάδια της δημιουργίας κάθε καλλιτεχνικού έργου ενυπάρχουν η επιτυχία και η αποτυχία, σχεδόν ταυτόχρονα, και μάλλον πάντα διαδέχεται εναλλάξ η μία την άλλη. Αυτό το γνωρίζουμε, είναι μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας και υπηρετεί τον σκοπό της τέχνης».

Τα σποτ του Φεστιβάλ θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο.

Ποιοι είναι οι δημιουργοί

To 2019, ο εικαστικός Στέφανος Ρόκος προσέγγισε εικαστικά το άλμπουμ των Nick Cave & The Bad Seeds, No More Shall We Part με την έκδοση καλλιτεχνικού βιβλίου, καθώς και τρεις ομώνυμες εκθέσεις στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) και στο Βέλγιο (Bernaerts). Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς φουάρ.

Με βασικά εργαλεία το χιούμορ και το χρώμα, ο σκηνοθέτης και σχεδιαστής animation Φωκίων Ξένος συνδυάζει πρακτικές και ψηφιακές τεχνικές για να δημιουργεί μοναδικές οπτικές αφηγήσεις. Η ταινία Heatwave από το National Film & Television School έχει βραβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ μεταξύ άλλων, συν-σκηνοθέτησε τη σειρά animation Gegone για την ΕΡΤ (2022).

Ο Τζιμ Σκλαβούνος είναι ελληνικής καταγωγής αμερικανός μουσικός, συνεργάτης θρυλικών καλλιτεχνών όπως ο Νικ Κέιβ, οι Grinderman, Sonic Youth, Teenage Jesus and the Jerks (με τη Λίντια Λιντς) και The Cramps (μεταξύ άλλων). Ο Σκλαβούνος είναι μόνιμο μέλος των Bad Seeds από το 1994.