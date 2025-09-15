Αυλαία έριξε απόψε το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (8-14 Σεπτεμβρίου 2025) με την τελετή λήξης στο Δημοτικό Ωδείο της Δράμας να κυριαρχείται από συνθήματα, κείμενα και συναισθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και πολλά αιτήματα από την συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών που ανέβηκαν στη σκηνή για άμεση επίλυση των ζητημάτων που έχει θέσει η κινηματογραφική κοινότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και τον φορέα για τα οπτικοακουστικά, ΕΚΚΟΜΕΔ.

Τα μεγάλα βραβεία του φεστιβάλ πάρα τις ενστάσεις και τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν με κύριο αποδέκτη τον υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, που παρευρέθηκε στην τελετή, δόθηκαν στα διαγωνιστικά τμήματα Εθνικό Διαγωνιστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Short and Green και Kiddo. Όπως είπε η ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη, μέλος της κριτικής επιτροπής του Εθνικού Διαγωνιστικού: «Περιμένουμε απαντήσεις για τα ζητήματα που έχει θέσει η κινηματογραφική κοινότητα».

Στην αισιόδοξη αποτίμηση από τον υφυπουργό της ενίσχυσης του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα από την πολιτεία με 228 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025, οι εκπρόσωποι της κινηματογραφικής κοινότητας που βρίσκονταν στην αίθουσαν, ανταπάντησαν πως η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής και εκκρεμεί η επόμενη απόφαση της κίνησης Ορατότης Μηδέν σχετικά με τον ΕΚΚΟΜΕΔ και τη στήριξη του στους δημιουργούς μετά την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του φορέα (το ΕΚΚΟΜΕΔ μέχρι σήμερα έχει αποπληρώσει περί τα 72 εκατομμύρια ευρώ σε χρέη προς κινηματογραφικά πρότζεκτ).

Η ταινία «Noi» του Ελληνοαλβανού σκηνοθέτη Νεριτάν Ζιντζιρία, ένα χρονικό βίαιης ενηλικίωσης σε παγωμένο τοπίο μετά τον άδικο χαμό του μεγάλου αδελφού μιας οικογένειας, κέρδισε τον Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού τμήματος του φετινού φεστιβάλ. Δημιουργός που επικεντρώνει τη ματιά του στο γεγονός του θανάτου και της απώλειας, ο Ζιντζιρία έγινε γνωστός με το «Χαμομήλι» του το 2012, όταν κέρδισε τότε για πρώτη φορά το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ Δράμας.

Έκπληξη, θα μπορούσαμε να πούμε, η βράβευση του «Noi», όχι γιατί η ταινία δεν το αξίζει – κάθε άλλο. Μόνο που στην απονομή των βραβείων του Εθνικού Διαγωνιστικού, σημαντικές βραβεύσεις συγκέντρωσαν το βαμπιρικό θρίλερ «Αυτός που κάποτε υπήρχε» του Κωστή Θεοδοσόπουλου που διακρίθηκε με τον Αργυρό Διόνυσο – Βραβείο Σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη, το Βραβείο Drama Queer και τα βραβεία Ανδρικής Ερμηνείας για τον Άρη Μπαλή (συνσεναριογράφο στην ταινία μαζί με τον Κ. Θεοδοσόπουλο) και Σχεδιασμού Μακιγιάζ και Κομμώσεων για τη Δήμητρα Γιατράκου. Βραβείο Μοντάζ, Ενδυματολογίας και Ειδική Μνεία κέρδισε η μικρού μήκους ταινία «Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη, μια πρωτότυπη αναδρομή στη ζωή και το έργο της εξαφανισμένης εδώ και 15 χρόνια, Γερμανίδας φωτογράφου Μαγκνταλένα Χάουζεν, που έγινε γνωστή για το πώς κατάφερε να αιχμαλωτίσει τον άνεμο σε μια φωτογραφία.

Από το 2023, οι ταινίες που αποσπούν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ κάθε Σεπτέμβριο, εξασφαλίζουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Τα βραβεία του Εθνικού Σπουδαστικού, Διεθνούς Σπουδαστικού, Διεθνούς Animation δόθηκαν την περασμένη Τετάρτη, νωρίς στη ροή του προγράμματος του Φεστιβάλ, όπως είχε γίνει και το 2024.

Για μία συνολική αποτίμηση του φετινού Φεστιβάλ Δράμας, που παρακολουθήσαμε στους φυσικούς του χώρους, με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, θα επανέλθουμε σε νέο ρεπορτάζ.

Τα βραβεία του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος

Την κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι: Mαρία Καλλιμάνη, ηθοποιός, Ελσα Λεκάκου, ηθοποιός, Δημοσθένης Παπαμάρκος, συγγραφέας, σεναριογράφος, Ανδρέας Σινάνος, διευθυντής φωτογραφίας, Αγγελος Φραντζής, σκηνοθέτης

Χρυσός Διόνυσος

(Χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, προσφορά των Φίνος Φιλμ, ΕΡΤ και Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Ο νικητής του Βραβείου επιλέγεται αυτόματα για να συμμετάσχει στο Agora Short Film Lab του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.)

«Noi» του Νεριτάν Ζιντζιρία

Αργυρός Διόνυσος – Βραβείο Σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη

(Το βραβείο συνοδεύουν τρία έπαθλα: Χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, προσφορά των ΕΡΤ και Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Παροχές εργαστηρίου και εργασίες post production αξίας 2.500 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Stefilm. Ο νικητής επιλέγεται αυτόματα για να συμμετάσχει στο Agora Short Film Lab του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.)

Κωστής Θεοδοσόπουλος για την ταινία «Αυτός που κάποτε υπήρχε»

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής

«Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

«Requiem in Salt» των Σύλβιας Νικολαΐδου, Νικόλα Ιορδάνου

Βραβείο Σεναρίου

Γιάννης Συμβώνης και Γιώργος Αγγέλκος για την ταινία «Μικρό Σώμα» του Γιάννη Συμβώνη

Βραβείο Drama Queer

«Αυτός που Κάποτε Υπήρχε» του Κωστή Θεοδοσόπουλου

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας

Άρης Μπαλής για την ταινία «Αυτός που Κάποτε Υπήρχε» του Κωστή Θεοδοσόπουλου

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας

Φίλια Παπαγγελίδη για την ταινία «Μίτση» της Γεύης Δημητρακοπούλου

Βραβείο Μοντάζ

Γιάννης Καρπούζης για την ταινία «Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του ιδίου

Βραβείο Φωτογραφίας

Κωνσταντίνος Κουκουλιός για την ταινία «Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος για την ταινία «Λουδίας» του Άκη Πολύζου

Βραβείο Ενδυματολογίας Ιουλία Σταυρίδου

Γιοχάνα Σράουτ για την ταινία «Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη

Βραβείο Σκηνογραφίας

Σοφία Βάσου και Λυδία Μηλίγκου για την ταινία «Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη

Βραβείο Ειδικών Εφέ

Νίκος Πίττας για την ταινία «Το Τίποτα και τα Πάντα» της Λίας Τσάλτα

Βραβείο Ήχου

Δήμητρα Ξερούτσικου και Αρης Παυλίδης για την ταινία «Οι Λύκοι Επιστρέφουν» του Στέλιου Μωραϊτίδη

Βραβείο Σχεδιασμού Ήχου

Λέανδρος Ντούνης για την ταινία «Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ και Κομμώσεων

Δήμητρα Γιατράκου για την ταινία «Αυτός που Κάποτε Υπήρχε» του Κωστή Θεοδοσόπουλου

Ειδική μνεία

«Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη

Εύφημος Μνεία

«Τα Κρυμμένα Από Την Ιδρυση Του Κόσμου» των Ειρήνη Ζαχαριάδη και Κέβιν Γουόκερ

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος 2025

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι: Helena Wittmann, σκηνοθέτης, διευθύντρια φωτογραφίας, Κατερίνα Γρέγου, καλλιτεχνική διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σκηνοθέτης, σεναριογράφος.

Grand Prix 2025 (συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ εκ μέρους της Raycap):

«Correct me if I’m wrong» του Χάο Ζου (Κίνα)

Βραβείο Σκηνοθεσίας

«Casa Chica» της Lau Charles (Μεξικό)

Βραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2025»

«Loynes» του Dorian Jespers (Βέλγιο, Γαλλία, Β. Μακεδονία, Ην. Βασίλειο)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης

«400 Κασσέτες» της Θέλγιας Πετράκη

Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE

«Tragédia» του Bernardo Zanotta

Ειδική Μνεία

«No Mean City» του Ross McClean, Ηνωμένο Βασίλειο

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος KIDDO

Την κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος Kiddo απαρτίζουν οι μαθητές και μαθήτριες από τη Δράμα: Αναστασία Αντωνιάδου, Χρήστος Κώτσης, Αναστασία Μπουντούρη, Ευαγγελία Μυτιληναίου, Ουρανία Χατζικούρτη.

Βραβείο Best Kiddo Film (με έπαθλο 1.500 ευρώ)

«Little Rebels Cinema Club», Khozy Rizal

Dreamers Kiddo (Απονέμεται στην καλύτερη ταινία που δημιουργήθηκε από ενήλικα σκηνοθέτη για παιδιά, με έπαθλο 1.500 ευρώ)

«Φθινοπωρινά Χριστούγεννα» του Χρήστου Μπακούρη

Rising Kiddo (με έπαθλο 1.500 ευρώ)

«The Magic Portal», κολλεκτίβα 18 παιδιών

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής

«Ατλαντικός» του Αλέξανδρου Σταματιάδη

Ειδική Μνεία

«Feet Up» του Olli Ilpo Salonen

[Τα βραβεία του τμήματος Kiddo απονέμονται προς τιμήν της Ελβίρας και του Εμίλ Κάκκη, ιδιοκτήτες θεάτρου και υποστηρικτές της τέχνης στη Δράμα την περίοδο 1920-1941.]

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Short and Green

Την κριτική επιτροπή του τμήματος Short and Green απαρτίζουν οι: Neil Young, κριτικός κινηματογράφου, επιμελητής προγράμματος φεστιβάλ, Δημήτρης Καπουράνης, ηθοποιός, Σμαρώ Παπαευαγγέλου, μοντέζ, σκηνοθέτης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, προσφορά της Αστικής Μη-κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ.

Drama Green Award – Πράσινο Βραβείο της Δράμας:

Common Pear, Gregor Božič Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, προσφορά της Αστικής Μη-κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ.

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής

«Green, Δημήτρης Ιωσηφίδης Χοκμετίδης

Ειδική Μνεία

Darwin’s Darlings, Ildze Terēze Felsberga

Νέο Βραβείο του Φεστιβάλ

Βραβείο «Από τη Δράμα στο Κλερμόν-Φεράν» – Απονέμεται σε ελληνική συμμετοχή απ’ όλα τα επίσημα προγράμματα

«Ατλαντικός» του Αλέξανδρου Σταματιάδη

Βραβείο Κοινού 2025

«Βόλτα» του Σωκράτη Μουσμουλίδη

Βραβεία Σωματείων και Οργανισμών

Βραβείο Διεθνούς Ενωσηs Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

«When You Were Young Where You Afraid of the Moon?» της Phoebe Cottam από το Διεθνές Διαγωνιστικό (Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Παλαιστίνη)

Βραβείο Πανελλήνιαs Ενωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.)

«Οι λύκοι επιστρέφουν» του Στέλιου Μωραϊτίδη

Βραβείο Ενωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ)

«Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη

Bραβείο Ενωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών – Επαινος GCS 2025

Νίκος Πυλαρινός για το «Λευρεσθής» της Ιωάννας Ρουμελιώτη (έπαθλο τεχνολογίας αξίας 2.500 ευρώ)

Βραβείο Κοινού 2025

«Βόλτα» του Σωκράτη Μουσμουλίδη

Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)

«Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση

Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής των Ελλήνων

«I’m Glad You’re Dead Now» του Παλαιστίνιου Tawfeek Barhom από το Διεθνές Διαγωνιστικό, Παλαιστίνη (Foss Productions, Παλαιστίνη, Ελλάδα, Γαλλία)

Βραβεία Onassis Culture

Το Onassis Culture με ανεξάρτητη κριτική επιτροπή απονέμει δύο βραβεία, σε ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Το κάθε βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ για την ανάπτυξη της επόμενης ταινίας της δημιουργού.

To Onassis Film Award απονέμεται στην ταινία «Numb» του Μάκη Σέμπου

Το Onassis Film Award απονέμεται στην ταινία «Μίτση» της Γεύης Δημητρακοπούλου