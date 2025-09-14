Υπήρξαν συμπαίκτες για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα. Μαζί κατέκτησαν μετάλλια σε Eurobasket και Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα, οι τρεις από τους τέσσερις βρίσκονται εκτός παρκέ.

Ο λόγος για τους Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη και Κώστα Τσαρτσαρή οι οποίοι βρέθηκαν στη Λετονία για να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της Εθνικής και να στηρίξουν τον άλλοτε συμπαίκτη του Βασίλη Σπανούλη.

Ο τηλεοπτικός φακός του κατέγραψε να ζουν έντονα την αναμέτρηση με τη Φινλανδία και ειδικά το δραματικό φινάλε. Το τέλος του αγώνα τους βρήκε εντός του παρκέ να αγκαλιάζουν για να συγχαρούν τον άλλοτε συμπαίκτη τους σε μια ιστορική στιγμή.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο