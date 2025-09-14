Με θερμά λόγια αποθεώνουν οι έλληνες πολιτικοί την εθνική ομάδα μπάσκετ, που σε έναν αγώνα – θρίλερ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Λετονίας, κόντρα στη Φινλανδία, με σκορ 92-89.

«Η Εθνική επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό»

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.

Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε.

Τους ευχαριστούμε!», αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς την ελληνική αποστολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!»

«Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!», αναφέρει στο δικό του μήνυμα ο πρωθυπουργός.

«Στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον»

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με υπερηφάνεια. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον. Θα είμαστε μαζί σας…».

«Μάς κάνατε περήφανους!»

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η ”επίσημη αγαπημένη”, ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του «στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία». «Μάς κάνατε περήφανους!», προσθέτει.

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε περήφανους! 🇬🇷

«Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον»

«Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ! Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς. Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες! Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος, συγχαίροντας την ελληνική αποστολή.

Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ! 🏀 Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς. Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται…

«Το πιο σημαντικό είναι να σηκώνεσαι και πάλι. Και να παλεύεις»

«Το πιο σημαντικό είναι να σηκώνεσαι και πάλι. Και να παλεύεις. Και η επίσημη αγαπημένη αυτό έδειξε και σήμερα. Γιατί θέλει τεράστια ψυχικά αποθέματα να κερδίσεις μετά από ήττα.

Σας ευχαριστούμε. Μπήκαμε όλοι οι Έλληνες στον κύκλο του χορού σας! Συγχαρητήρια!», η ανάρτηση συμβολισμών του Στέφανου Κασσελάκη για την επιτυχία της Εθνικής.

«Πολλά συγχαρητήρια στην Επίσημη Αγαπημένη!»

«Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια! 16 χρόνια μετά η Ελλάδα ξανά στο βάθρο του Eurobasket! Πολλά συγχαρητήρια στην Επίσημη Αγαπημένη!», γράφει ο Χάρης Δούκας στη δική του ανάρτηση, στην οποία δεσπόζει η αφίσα με τα μέλη της εθνικής ομάδας σε χαρακτηριστικά ενσταντανέ.