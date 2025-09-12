Αντιδράσεις προκάλεσε στο Στρασβούργο η άρνηση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα να εγκρίνει ενός λεπτού σιγή για τον αμερικανό ακτιβιστή και σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Γιούτα την Τετάρτη 10/9.

«Η δολοφονία του μας υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και σε δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε ο Ρενέ Αουστ, επικεφαλής της ακροδεξιάς ομάδας Europe of Sovereign Nations και βουλευτής του AfD, μιλώντας στο Politico.

Η πρόεδρος του Σώματος απέρριψε την πρόταση, με εκπρόσωπό της να διευκρινίζει ότι «τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την πρόεδρο στην έναρξη της ολομέλειας» και όχι κατά τη διάρκεια της. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, εφόσον υπάρξει αίτημα από πολιτική ομάδα, το ζήτημα μπορεί να τεθεί εκ νέου στην ολομέλεια του Οκτωβρίου.

Τελικά, στον Σουηδό ευρωβουλευτή Τσάρλι Βάιμερς επετράπη να κάνει σύντομη παρέμβαση πριν από την ψηφοφορία. Όταν όμως προσπάθησε να αφιερώσει τον υπόλοιπο χρόνο του σε σιγή, η αντιπρόεδρος Καταρίνα Μπάρλεϊ (Σοσιαλδημοκράτες) τον διέκοψε, υπενθυμίζοντας ότι η πρόεδρος είχε ήδη απορρίψει το αίτημα. Η παρέμβασή της προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τη Δεξιά και την Ακροδεξιά, αλλά χειροκροτήθηκε από τις κεντρώες και αριστερές ομάδες.

Τα κεντροδεξιά, φιλελεύθερα και αριστερά κόμματα απέφυγαν να σχολιάσουν το περιστατικό, σημειώνοντας πως η τελική απόφαση ανήκει στη Μετσόλα.

Ο Κερκ υπήρξε προβεβλημένο πρόσωπο του κινήματος MAGA, γνωστός για τη δραστηριότητά του σε πανεπιστημιουπόλεις και τη συμβολή του στη συσπείρωση νέων ψηφοφόρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά τη δολοφονία, δήλωσε: «Ο Τσάρλι ήταν ό,τι καλύτερο είχε η Αμερική, και το τέρας που του επιτέθηκε, επιτέθηκε σε ολόκληρη τη χώρα μας».

«Σοκαρισμένη από τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα σήμερα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγό του και τα μικρά παιδιά του – που ήταν το θεμέλιο της ζωής του», είχε γράψει λίγο νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μετσόλα.