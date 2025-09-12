Σήμα κινδύνου για τα άλογα του Υμηττού εκπέμπει η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Help Horses».

Το επιβεβαιωμένο περιστατικό τέτανου σε ενήλικο θηλυκό άλογο θέτει σε κίνδυνο όλα τα υπόλοιπα ζώα του πληθυσμού, λόγω ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης που έχει προκύψει από την έλλειψη πόρων.

Σύμφωνα με την «Help Horses» αυτή τη στιγμή φιλοξενούν 85 από τα 95 άλογα του Υμηττού σε εγκατάσταση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από δωρεές ιδιωτών και εθελοντών.

«Τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής, πόσο μάλλον για ιατρικά έξοδα ή μαζικούς εμβολιασμούς. Από τον αριθμό των αλόγων και την ιστορική τους εγκατάλειψη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κανένα δεν έχει εμβολιαστεί ποτέ για βασικές ασθένειες, όπως ο τέτανος» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η οργάνωση ζητά:

Χορήγηση των απαραίτητων εμβολίων (τουλάχιστον αντιτετανικού εμβολίου) για τον πληθυσμό των αλόγων του Υμηττού, ώστε να προληφθούν νέα περιστατικά. Παροχή microchips, ώστε να πραγματοποιηθεί καταγραφή και ιχνηλάτηση κάθε ζώου. Άμεση αποστολή κλιμακίου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, για: Εξέταση του πάσχοντος ζώου Καταγραφή των αναγκών Τεχνική υποστήριξη για πρόγραμμα εμβολιασμού Ηθική και Νομική Ευθύνη

«Η ευθύνη της Πολιτείας δεν είναι μόνο θεσμική, αλλά και ηθική. Για δύο συνεχόμενα έτη, παρά τις εκκλήσεις και αναφορές μας, δεν έχουμε λάβει καμία ουσιαστική στήριξη.

Είναι σαφές ότι η διατήρηση και περίθαλψη των ζώων δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον εθελοντισμό και τις δωρεές. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου: αν δεν υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση, είμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο πολλαπλών θανάτων λόγω προλήψιμων ασθενειών».