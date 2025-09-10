Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Φωτιά και στον οικισμό Πολυδάμειο Λάρισας

Παράλληλα, συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση, στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.