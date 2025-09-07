Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακόμα, ήχησε και το 112 για τους πολίτες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.