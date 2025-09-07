Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Ακόμα, ήχησε και το 112 για τους πολίτες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.