Δύο οχήματα που έκαναν κόντρες ξημερώματα Κυριακής στη Λεωφόρο Κηφισού (7/9) δεν σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών. Ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, στην προσπάθεια του να διαφύγει, εμβόλισε αστυνομικό τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, εντόπισαν δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν.

Οι οδηγοί δεν συμμορφώθηκαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και παραβίασαν διαδοχικά κόκκινους σηματοδότες. Τα οχήματα τελικά ακινητοποιήθηκαν στο Περιστέρι.

Την ώρα που οι αστυνομικοί κατέβηκαν από τα περιπολικά και άρχισαν να προσεγγίζουν τα ύποπτα οχήματα, ο ένας οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, παρασύροντας με το αυτοκίνητο του αστυνομικό, τον οποίο εκσφενδόνισε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο δεύτερος οδηγός συνελήφθη επί τόπου μαζί με τρεις επιβάτες. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου που διέφυγε εντοπίστηκε γύρω στις 7:00 το πρωί, στο ύψος του Χίλτον, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και συνελήφθη.

Πρόκειται για δύο 20χρονους, εκ των οποίων ο ένας είναι γιος γνωστού επιχειρηματία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Στο σπίτι του 20χρονου που διέφυγε οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 αμπούλες αερίου, μεταλλικό κυτίο με σφαιρίδια και το όχημα του δράστη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.