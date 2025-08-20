Μετά τη νίκη του αυστριακού τραγουδιστή JJ με το τραγούδι “Wasted Love” την περασμένη άνοιξη στη Βασιλεία της Ελβετίας, ο διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Αυστρία.

Όπως ανακοίνωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας (ORF), η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση, η Βιέννη θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026.

«Ύστερα από ενδελεχή εξέταση και βάσει ομόφωνης απόφασης της επιτροπής, η ORF κατέληξε ότι η πρόταση της Βιέννης είναι η πιο ελκυστική, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών και logistics, αλλά και οικονομικά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ORF, Ρόλαντ Βάισμαν.

Υποψηφιότητα φιλοξενίας είχε καταθέσει και το Ίνσμπρουκ, ωστόσο η Βιέννη επικράτησε. Πρόκειται για την τρίτη φορά που η αυστριακή πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό της Eurovision, μετά το 1967 και το 2015.

«Ως δήμαρχος της Βιέννης, είμαι φυσικά ενθουσιασμένος που η πόλη μας επικράτησε και θα εκπροσωπήσει και πάλι την Αυστρία τον επόμενο χρόνο. Είμαι πεπεισμένος ότι θα έχουμε έναν υπέροχο Μάιο όλοι μαζί», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος της πόλης, Μίχαελ Λούντβιχ.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Wiener Stadthalle, έναν πολυχώρο με χωρητικότητα άνω των 16.000 θεατών. Αποτελεί έναν γνώριμο χώρο για τους fans, καθώς φιλοξένησε και τη Eurovision του 2015 με απόλυτη επιτυχία.

Ο JJ (Γιοχάνες Πίετς) είναι ο τρίτος αυστριακός καλλιτέχνης που κατακτά τη Eurovision, μετά την Κοντσίτα Βουρστ το 2014 και τον Ούντο Γιούργκενς το 1966.

Οι ημερομηνίες της Eurovision 2026

Εκτός της πόλης που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες διεξαγωγής:

Πρώτος Ημιτελικός: Τρίτη, 12 Μαΐου 2026

Δεύτερος Ημιτελικός: Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026

Μεγάλος Τελικός: Σάββατο, 16 Μαΐου 2026

Οι λόγοι επικράτησης της Βιέννης

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Krone, δύο αποφασιστικοί παράγοντες έκριναν την ισορροπία υπέρ της Βιέννης έναντι του Ίνσμπρουκ.

Ο πρώτος ήταν το ζήτημα της χωρητικότητας του χώρου. Το Olympiahalle του Ίνσμπρουκ κρίθηκε ακατάλληλο, καθώς δεν μπορούσε να φιλοξενήσει το green room μέσα στο ίδιο το στάδιο, μια τυπική απαίτηση τα τελευταία χρόνια. Αντ’ αυτού, οι αντιπροσωπείες θα αναγκάζονταν να μετακινούνται με οχήματα της παραγωγής σε ξεχωριστή τοποθεσία.

Δεύτερον, η ξενοδοχειακή υποδομή του Ίνσμπρουκ αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο. Τα περισσότερα καταλύματα βρίσκονται εκτός του κέντρου της πόλης, γεγονός που θα περιέπλεκε τη μεταφορά τόσο για τις αντιπροσωπείες όσο και για τους επισκέπτες .