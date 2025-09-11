H ήδη γνώριμη στην ευρωπαϊκή και εγχώρια αγορά Leapmotor και εξίσου γνωστή για την σύνδεσή της με τον όμιλο Stellantis, προχώρησε από την έκθεση του Μονάχου στην αποκάλυψη ενός ακόμα μοντέλου με ευρωπαϊκή προοπτική και την μορφή ενός αθλητικού hatchback κατηγορίας C.

O λόγος για το αμιγώς Β05 το οποίο θα προστεθεί στην γκάμα της κινεζικής φίρμας από το 2026 συμπληρώνοντας το city car Τ03, το SUV C10 και το crossover Β10.

Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,43 μ., πλάτος 1,88 μ., ύψος 1,52 μ. και μεταξόνιο 2,74 μ., και σύμφωνα με τις συστάσεις συνδυάζει την ελκυστική σχεδίαση, την καθημερινή χρηστικότητα, την ποιότητα αλλά και μια διαδραστική εμπειρία με τον χρήση χάρη στις ψηφιακές προδιαγραφές του.

Στα στοιχεία που τραβούν το βλέμμα σε ό, συγκαταλέγονται τα κομψά LED φωτιστικά σώματα η οριζόντια λωρίδα που δένει αρμονικά με τα πίσω φώτα, αλλά και λεπτομέρειες όπως οι κρυφές χειρολαβές και οι πόρτες χωρίς πλαίσιο που συνδυαστικά με τις μυώδεις επιφάνειές του και το μεγάλο πλάτος της κατασκευής και οι χαρακτηριστικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών «Swift-Wing» αποτυπώνουν στην πράξη αυτή την σπορ αύρα που θέλει να του αποδώσει η Leapmotor.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, ωστόσο αυτό που είναι γνωστό είναι ότι μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με το B10 καθώς τα δύο μοντέλα βασίζονται στην αρχιτεκτονική Leap 3.5 η οποία έχει την ιδιαιτερότητα τοποθέτησης των μπαταριών ως δομικού μέρους του πλαισίου προς όφελος της εξοικονόμησης χώρου αλλά και της στρεπτικής ακαμψίας της κατασκευής.

Στην περίπτωση του B10 πρόκειται για συστοιχίες χωρητικότητας 67,1 kWh που εξασφαλίζουν αυτονομία περίπου 420 χλμ. στο ηλεκτρικό crossover. Την κίνησή του εξασφαλίζουν ένα τοποθετημένο πίσω ηλεκτρικό μοτέρ 218 ίππων και 240 Nm ροπής. Ο ίδιος συνδυασμός αναμένεται να εφοδιάζει και το B05 αν και με «καλύτερα» μεγέθη τόσο σε ό,τι αφορά την αυτονομία όσο και τις αμιγείς επιδόσεις με δεδομένο το μικρότερο και πιο αεροδυναμικό «μέγεθος» του Β05.

Τις προδιαγραφές του B10 αναμένεται να μιμηθεί το B05 και στο εσωτερικό του με κυρίαρχες δύο οθόνες 8,8 ιντσών και 14,6 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και για το infotainment αντίστοιχα με όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές και δυνατότητες καθώς η Leapmotor έχει εκφράσει την πρόθεσή της να ανοιχτεί περισσότερο σε ένα νεανικό κοινό.