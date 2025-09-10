Οι εξαγγελίες, τα μέτρα και όσα ανακοίνωσε ή ακόμα και σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ ή την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της 89ης Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποτέλεσαν για μια ακόμα φορά, σημείο αντιπαράθεσης, ανάλυσης και εξειδίκευσης. Το ΒΗΜΑ συγκέντρωσε τα σημαντικότερα σημεία των τοποθετήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξηγώντας τι ισχύει ή το πλαίσιο που επικρατεί ανά ζήτημα ή μέτρο, με την υπογραφή των δημοσιογράφων του.

Οικονομία και φορολογικά

«Δεν μπορείς να έχεις και φοροαπαλλαγές και 13ο μισθό»

«Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε μεταξύ 1,3 και 1,4 δις ευρώ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί να πάει εκεί». (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Αν πιστέψουμε τον πρωθυπουργό και το οικονομικό του επιτελείο δεν έδωσαν 13ο μισθό στο Δημόσιο, όπως τους προτείνει αντιπολίτευση, επειδή αυτό το μέτρο θα κόστιζε περίπου 1,3 δις ευρώ ετησίως, Δηλαδή, όπως υποστήριξε ίδιος ο πρωθυπουργός θα επέφερε δημοσιονομική επιβάρυνση πολύ κοντά στο 1,7 που είναι το συνολικό πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Σύμφωνα πάλι με την κυβέρνηση από τα μέτρα που περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ είναι περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι που ευνοούνται και θα πάρουν επιπλέον έναν ή δύο μισθούς. Πως γίνεται και ο ένας μισθός για τους 500 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους είναι σχεδόν ισόποσο με έναν έως δύο μισθούς σε 4 εκατομμύρια φορολογούμενους; Κάπου υπάρχει λάθος. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ή κάποιος απλώς παραπλανά τους πολίτες. Γιατί με απλή αριθμητική αν το 1,7 δις. ευρώ το διαιρέσουμε στα 4 εκατ., τότε η μέση ετήσια ωφέλεια είναι 400€. Ή 33€ τον μήνα.

Γρηγόρης Τζιοβάρας, πολιτικός συντάκτης

***

«Αυτόματα έχουμε μόνιμη αύξηση εισοδήματος κάθε μήνα σε πολλούς: σε μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους»

Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους: «η ώρα της μεσαίας τάξης», «η ώρα της οικογένειας», «η ώρα της νέας γενιάς». Ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτό; Αυτόματα μόνιμη αύξηση εισοδήματος κάθε μήνα σε πολλούς: σε μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους, ιδίως, όμως, στις οικογένειες και στους νέους. (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Να δούμε, όμως, τι πραγματικά θα συμβεί; Μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2026 ανάλογα το εισόδημα και την οικογενειακή τους κατάσταση θα δουν μικρότερη ή μεγαλύτερη μείωση της παρακράτησης του φόρου. Οι Επαγγελματίες όμως και οι αγρότες θα πρέπει να περιμένουν τα μέσα του 2027 για να δουν την όποια μείωση του φόρου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αλλαγές αφορούν τα εισοδήματα του 2026 και όχι τα φετινά όπως κανονικά θα έπρεπε. Άρα στους επαγγελματίες και τους αγρότες θα φανούν μετά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, τον Μάϊο – Ιούνιο του 2027. Άρα σε ποια μηνιαία αύξηση εισοδήματος σε όλους αναφέρεται;

Ντίνος Σιωμόπουλος, οικονομικός συντάκτης

***

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους, ειδικά αυτούς που επιλέγουν να μπουν στην αγορά εργασίας νωρίς».

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους, ειδικά αυτούς που επιλέγουν να μπουν στην αγορά εργασίας νωρίς». Πάρτε για παράδειγμα έναν νέο, μία νέα που τελείωσε ένα δημόσιο ΙΕΚ και πιάνει δουλειά στα 20 ή στα 22. Στο εξής κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Παρατήρηση πρώτη: Ο νέος κατώτατος μισθός είναι 880 ευρώ και με τις ασφαλιστικές κρατήσεις να ανέρχονται σε 13,37% ο πραγματικός φορολογητέος μισθός (πριν την αφαίρεση των φόρων δηλαδή) είναι 762,34 ευρώ. Σύνολο φορολογητέου μισθού 10.672,8 ευρώ. Χωρίς τις αλλαγές, ο φόρος που θα πλήρωνε ετησίως για το συγκεκριμένο εισόδημα είναι 278 ευρώ ή μηνιαίως 19,85 ευρώ. Δηλαδή αντί να εισπράττει 742,5 ευρώ θα λαμβάνει 762,34 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτή η διαφορά θα βοηθήσει στο ξεκίνημα των νέων και θα κατευνάσει την αγωνία τους έως 25 ετών που θα βγουν στην αγορά εργασίας με τον κατώτατο μισθό όπως είπε ο πρωθυπουργός.

Ντίνος Σιωμόπουλος, οικονομικός συντάκτης

***

«Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων, για να διορθώσουμε μια στρέβλωση που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων»

«Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων, για να διορθώσουμε μια στρέβλωση που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Θεσπίζουμε έναν χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ […] Η ρύθμιση αυτή αφορά και στη φορολογική συμμόρφωση. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος: οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος σε αυτή την αίθουσα που να πιστεύει ότι το πραγματικό μέσο ενοίκιο που δηλώνεται σήμερα επισήμως στην εφορία είναι 255 ευρώ» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Η αλήθεια είναι ότι η στρέβλωση στην αγορά των ακινήτων αφορά κυρίως στα χαμηλότερα ενοίκια έως 1.000 ευρώ μηνιαίως ή έως 12.000 ευρώ ετησίως όπου για αυτά τα εισοδήματα που εισπράττει ο ιδιοκτήτης παραμένει ο συντελεστής 15% (πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο που ισχύει για ανάλογα εισοδήματα σε επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους) και που εκεί γίνεται πάρτι με τα πλασματικά ενοίκια. Για να αυξηθεί το πραγματικό μέσο ενοίκιο πάνω από τα 255 ευρώ θα έπρεπε ξεκάθαρα να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής 15%. Σ αυτόν τον συντελεστή υπάγεται η πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια.

Ντίνος Σιωμόπουλος, οικονομικός συντάκτης

***

«Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων»

«Νομίζω ότι χρωστάμε κάτι στους νησιώτες μας, που κάθε μέρα υψώνουν την ελληνική σημαία στις εσχατιές του Αιγαίου. Γι’ αυτό και η δεύτερη απόφασή μου είναι να μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς με αυτή την απόφαση αλλά στην περίπτωση των ακριτικών νησιών δεν ισχύει αυτό που λένε δημοσίως κυβερνητικά στελέχη ότι δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης πανελλαδικά γιατί δεν θα περάσει η μείωση αυτή στον τελικό καταναλωτή; Στα νησιά πως θα διασφαλιστεί αυτό; Η εξαγγελία μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων ουσιαστικά είναι μερική επαναφορά του ευνοϊκού καθεστώτος που είχε «κοπεί» με μνημονιακούς νόμους. Η μείωση του ΦΠΑ πανελλαδικά και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα με αυστηρούς ελέγχους στην εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση της ακρίβειας.

Ντίνος Σιωμόπουλος, οικονομικός συντάκτης

***

Εκλογές και πολιτική στρατηγική

«Προφανώς και θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν είναι αυτό το μέλημά μου αυτή τη στιγμή»

«Προφανώς και θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν είναι αυτό το μέλημά μου αυτή τη στιγμή. (…) Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω αυτή την ατζέντα (σ.σ. των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες εξελέγη το 2023). Αν έχω πετύχει στους κεντρικούς μου στόχους, πιστεύω ότι θα είμαστε συνεπείς στους πολίτες. Αλλά δεν θα το κάνουμε με το να έχουμε από τώρα στο μυαλό μας στο τι θα γίνει το 2027» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάθε πρωθυπουργός και κάθε κυβέρνηση προσβλέπει στην επανεκλογή του/της. Άλλωστε και το πνεύμα των μέτρων που εξήγγειλε έχει προφανή εκλογική προοπτική σε μια προσπάθεια αντιστροφής του δυσμενούς δημοσκοπικού κλίματος το οποίο έχει παγιωθεί για το κυβερνών κόμμα. Επιπλέον, κάποια από τα μέτρα θα υλοποιηθούν το 2027 (όπως η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων). Αλλά και ο προσεταιρισμός της μεσαίας τάξης, η οποία στις μετρήσεις της κοινής γνώμης εμφανίζεται σφόδρα δυσαρεστημένη, έχει προφανή εκλογική στόχευση. Όπως είπε άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «οι Έλληνες πολίτες μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες». Θα μπορούσε να είναι και προεκλογικό σλόγκαν…

Λάμπρος Σταυρόπουλος, κοινοβουλευτικός συντάκτης

***

«Ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του»

«Το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν οι πολίτες το 2027, με γνώμονα αυτά τα οποία θα γνωρίζουν το 2027. Και αυτοί, το είπα και πριν, θα μας υποδείξουν τελικά αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θέλουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο λαός είναι κυρίαρχος και όλοι θα σεβαστούμε τη βούλησή του […] Ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος και αυτός θα κάνει την επιλογή, αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μας υποδείξει ότι επιθυμεί μια κυβέρνηση συνεργασίας» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Πράγματι, «ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του» στις εκλογές και «αυτός είναι ο κυρίαρχος και θα κάνει την επιλογή, αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μας υποδείξει ότι επιθυμεί μια κυβέρνηση συνεργασίας». Και όπως καταγράφεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες δεν προκρίνουν μια αυτοδύναμη ΝΔ. Σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν έχει απολύτως καμία πρόθεση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο δεν είναι μόνον διότι «οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό του», ούτε γιατί ο ίδιος είναι υπέρ της «διατήρησης των κανόνων του παιχνιδιού» ώστε «να γνωρίζου όλοι, και τα κόμματα αλλά και προφανώς οι πολίτες, πώς θα τοποθετηθούν σε μια μελλοντική εκλογική αναμέτρηση», αλλά διότι τυχόν αλλαγές στον εκλογικό χάρτη της χώρας θα αποτελούσαν ομολογία ήττας, επιδεινώνοντας το πολιτικό κλίμα εις βάρος της κυβέρνησης.

Λάμπρος Σταυρόπουλος, κοινοβουλευτικός συντάκτης

***

Ενέργεια και διεθνείς σχέσεις

«Η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος από το καλώδιο και, πράγματι, η Ελλάδα έτρεξε να τη βοηθήσει»

«Η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος από αυτό το καλώδιο και, πράγματι, η Ελλάδα έτρεξε να βοηθήσει την Κύπρο όταν ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ το έργο αυτό, το οποίο καρκινοβατούσε για πολύ χρόνο» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Πράγματι, η Κύπρος είναι η αυτή που ωφελείται περισσότερο και αυτή που οφείλει να αποδείξει επί του πρακτέου ότι επιθυμεί την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Καθώς όμως η Ελλάδα έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου, είναι αυτή που οφείλει εγγυηθεί τη συνέχιση των ερευνών, κόντρα στις τουρκικές απειλές και κυρίως να αποδείξει ότι είναι ικανή να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της επί του πεδίου, ειδικά σε περιοχές που αφορούν δική της δυνητική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης

***

«Οταν προκηρύξαμε τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το κάναμε με βάση τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς την ΑΟΖ»

«Θέλω να θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης και αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε και την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος ξένων εταιρειών. Όμως, εμείς, όταν προκηρύξαμε τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το κάναμε με βάση τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς την ελληνική υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, και όχι όπως την αντιλαμβάνονται κάποιοι άλλοι» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Πράγματι, η πιθανή συμμετοχή ιδιωτών, και δη αμερικανικών εταιρειών στα νότια της Κρήτης είναι εξαιρετικής σημασίας, τόσο για την προώθηση του ενεργειακού προγράμματος της χώρας, όσο και για την γεωπολιτική ενίσχυσή της. Η δραστηριοποίηση, όμως, επιχειρήσεων σε μη οριοθετημένες περιοχές δεν κατοχυρώνει κυριαρχικά ή κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά κατοχυρώνονται μόνο κατόπιν διμερών συμφωνιών ή προσφυγής στη διεθνή δικαιοδοσία. Υπενθυμίζεται ότι ελλείψει τέτοια συμφωνίας με τη Λιβύη, τα θαλάσσια τεμάχια «Κρήτη-1» και «Κρήτη-2» έχουν χαραχθεί στα όρια της μέσης γραμμής (νόμος Μανιάτη/2011)

Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης

***

«Το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία»

«Αν πραγματικά θέλουμε μια ουσιαστική εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να μπούμε πιο ουσιαστικά στον πυρήνα της κεντρικής μας διαφοράς, είναι προφανές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία […] Οσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει».(Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Ναι μεν το casus belli αποτελεί απαράδεκτη απειλή, παγκόσμιας πρωτοτυπίας, το γεγονός όμως ότι Αθήνα και Άγκυρα αδυνατούν να μπουν στην ουσία των ζητημάτων, οφείλεται στην πάγια θέση της Τουρκίας περί αλληλένδετων διαφορών, κόντρα στην ελληνική θεώρηση περί μιας και μόνο διαφοράς δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Με την επανεκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2023 καλλιεργήθηκε, ίσως, από την πλευρά της Αθήνας υπέρμετρη αισιοδοξία για την εκκίνηση ουσιαστικής συζήτησης των δύο πλευρών και πιθανής προσφυγής στη διεθνή δικαιοδοσία, χωρίς να υπάρχουν επαρκής ενδείξεις περί των αναγκαίων υπαναχωρήσεων στις οποίες θα έπρεπε να προχωρήσει η Τουρκία.

Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης

***

«Οσο υπάρχει casus belli η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στο SAFE»

«Να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια ότι όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα βέτο σε περίπτωση υπογραφής διμερούς συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτη χώρα (δηλαδή της Τουρκίας) σε περίπτωση που δεν τηρούνται συγκεκριμένοι όροι. Αυτό που πέτυχε η ελληνική διπλωματία είναι η προφορική συμπερίληψη στον κανονισμό του SAFE της διατύπωσης περί ανάγκης σύμπνοιας των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές της Ένωσης. Η πρόβλεψη αφορά τα κεφάλαια επί του 35% του συνολικού προγράμματος. Το πρόβλημα είναι ότι για τους ισχυρούς ευρωπαίους εταίρους η Τουρκία θεωρείται πλέον αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλειας.

Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης

***

Υγεία

«Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακαινίζονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 93 νοσοκομεία, ανακαινίζονται πλήρως 163 κέντρα υγείας»

«Σήμερα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακαινίζονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 93 νοσοκομεία, ανακαινίζονται πλήρως 163 κέντρα υγείας. Τα βλέπω σε όλη τη χώρα, όπου πηγαίνω. Βλέπω τη χαρά των συμπολιτών μας, πώς από κέντρα υγείας τα οποία ήταν παρακμιακά, εν πολλοίς διαλυμένα, ξαφνικά έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας αποτελούν όντως μια σημαντική παρέμβαση η οποία χρηματοδοτείται από το ταμείο Ανάκαμψης, όμως εάν δε στελεχωθούν όπως προβλέπεται και δεν αλλάξει η νοοτροπία των Ελλήνων ότι μπορούν να λάβουν σωστές υπηρεσίες, δεν θα επιτελέσουν το ρόλο τους. Είναι δεδομένο ότι δυστυχώς στην Ελλάδα η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν είναι οργανωμένη και για το λόγο αυτό εξακολουθούν να συρρέουν οι πολίτες κατά χιλιάδες στα Τμήματα Επειγόντων των Νοσοκομείων.

Γιώργος Σακκάς, συντάκτης Υγείας

***

«Έχουμε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, πιο πολλούς σε σχέση με το 2019»

«Διαθέτουμε, επίσης, περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, όχι όσους θα θέλαμε, αλλά πολύ πιο πολλούς σε σχέση με το 2019. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι νοσηλευόμενοι.» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Όντως διαθέτουμε αριθμητικά περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές σε σχέση με το 2019, έτος που αποτέλεσε και τυπικά το τέλος των βαρύτατων μνημονίων. Όμως πρόκειται για άτομα που τοποθετούνται με όρους προσωρινότητας, δεν είναι μόνιμοι και όπως διατείνονται οι εκπρόσωποι των γιατρών του ΕΣΥ, οι συνάδελφοί τους αυτοί δεν μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Οι δε νοσηλευτές είναι σημαντικά λιγότεροι παρά τις προσλήψεις σε σχέση με αυτούς που απαιτούνται για να λειτουργήσουν σωστά τα νοσοκομεία.

Γιώργος Σακκάς, συντάκτης Υγείας

***

«Η αμοιβή των εφημεριών στο ΕΣΥ θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 22%, κάτι που θα αυξήσει μεσοσταθμικά τις αποδοχές των γιατρών 130 ευρώ, ενίοτε και περισσότερο» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Η αμοιβή των εφημεριών όντως φορολογείται αυτοτελώς αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι ένα ελάχιστο ποσό λίγων ευρώ που δεν αποτελεί κανένα κίνητρο. Παράλληλα έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην πληρωμή τους.

Γιώργος Σακκάς, συντάκτης Υγείας

***

Εκπαίδευση

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα εθνικό διάλογο για το αύριο της παιδείας και το Εθνικό Απολυτήριο»

«Πρώτη πρόταση αφορά τη συνεργασία μας για το αύριο της παιδείας και το Εθνικό Απολυτήριο. Έδωσα λίγο πριν δείγμα των προθέσεων της κυβέρνησης και υπό την ηγεσία της Υπουργού Παιδείας θα ξεκινήσουμε άμεσα έναν εθνικό διάλογο και θα αναμένουμε τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, που επί της αρχής έχουν τοποθετηθεί θετικά γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Η συζήτηση ξεκίνησε ήδη από τον προηγούμενο υπουργό Παιδείας Κυρ. Πιερρακάκη σχεδόν δυο χρόνια νωρίτερα (Ιανουάριος 2024), αλλά ως σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Συνήθως οι υπουργοί αυτόν τον διάλογο τον ξεκινούν αλλά σύντομα τον εγκαταλείπουν διαπιστώνοντας την δυσκολία του εγχειρήματος και τον φόρτο δουλειάς που απαιτεί. Οι πληροφορίες φέρνουν τις προτάσεις που έχουν φτάσει στο Μαξίμου για το θέμα πολλές και περίπλοκες. Σε κάθε περίπτωση, και Εθνικό Απολυτήριο (με εθνικές εξετάσεις) και πανελλαδικές μαζί (όπως ακούγεται ότι σχεδιάζεται), τους νέους αντί να τους απελευθερώσουν μάλλον θα τους εξαγριώσουν.

Μάρνυ Παπαματθαίου, αρχισυντάκτρια ελεύθερου ρεπορτάζ

***

«Το Νέο Σχολείο απέκτησε 166 σύγχρονα προγράμματα σπουδών, με την κατάργηση του ενός και μοναδικού βιβλίου».

«Το Νέο Σχολείο απέκτησε 166 σύγχρονα προγράμματα σπουδών, με την κατάργηση του ενός και μοναδικού βιβλίου». Τα προγράμματα των σχολείων, ειδικά των δημοτικών μας, εμπλουτίστηκαν με νέα μαθήματα, όπως η κυκλοφοριακή αγωγή, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Προφανώς η αναφορά αφορά στο περίφημο «πολλαπλό βιβλίο» που είναι μάλλον το έργο που έχει καθυστερήσει περισσότερο από σειρά προβλημάτων στην ιστορία της εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαετιών. Η εξαγγελία «κρατάει» από το 2020 και πρόσφατα πήρε την 7 η η 8η παράταση της για το 2027. Αρκετά γνωστικά αντικείμενα δε, ακόμη δεν έχουν καλυφθεί από σχετικές προτάσεις.

Μάρνυ Παπαματθαίου, αρχισυντάκτρια ελεύθερου ρεπορτάζ

***

«Ταυτόχρονα, αναβαθμιζόταν και η επαγγελματική Παιδεία. Και το Πανεπιστήμιο πια συνδέεται με την εργασία και τις ανάγκες της οικονομίας» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Με την ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση (πρώην ΤΕΙ) ακόμη κενή και τις προσπάθειες αναβάθμισης της μεταλυκειακής τεχνικής εκπαίδευσης φτωχές, αναρωτιέται κανείς τι απέγινε ο νόμος 5082/24 που προέβλεπε την συγχώνευση των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ενιαία campuses που θα συνδύαζαν υποχρεωτικά μια δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑ.Λ.), ένα Εργαστηριακό Κέντρο και τουλάχιστον μία εκ των δομών Επαγγελματική ΣχολήΚατάρτισης ή Σχολή Ανώτερης ΕπαγγελματικήςΚατάρτισης (τα πρώην Ι.Ε.Κ.); Μάλλον τον ξέχασαν και οι ίδιοι οι εμπνευστές του. Επίκειται νέος νόμος για τις λεγόμενες Επαγγελματικές Ακαδημίες. Να τον κρίνουμε στηνεπόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.

Μάρνυ Παπαματθαίου, αρχισυντάκτρια ελεύθερου ρεπορτάζ

***

Βουλή και Θεσμοί

«Η επιστολική ψήφος χρησιμοποιείται κατά κόρον»

«Για τις επιστολικές ψήφους, νομίζω ότι άμα δείτε τα στατιστικά στη Βουλή, είχαμε, έχουμε επιστολικές ψήφους. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Αν θέλουμε να τις απαγορεύσουμε συνολικά και να έρχονται πάντα οι βουλευτές να ψηφίζουν, ας το προτείνουμε στον Κανονισμό της Βουλής να το κάνουμε. Είναι μια διευκόλυνση για τους βουλευτές και έτσι αντιμετωπίζω απόλυτα το ζήτημα αυτό» (Μητσοτάκης, ΔΕΘ 2025)

Τι ισχύει; Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και το άρθρο 70Α. Όμως αυτό γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις όπως όταν βρίσκονται οι βουλευτές σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό και όταν οι γυναίκες βουλευτίνες διανύουν τον τελευταίο μήνα της κύησης ή μετά τον τοκετό. Ωστόσο, υπήρξε ειδική πρόβλεψη για την περίοδο της πανδημίας όπου είχε γίνει επίκληση του άρθρου 14/θ. Οι επιστολικές ψήφοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Ωστόσο πράγματι συμβαίνει. Σύμφωνα με στατιστικούς δείκτες, όπως παρουσιάστηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων, κατά την Κ κοινοβουλευτική Σύνοδο στην Α και Β περίοδο σε περισσότερες από 55 διαδικασίες, το 22% των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε με επιστολική ψήφο. Αντίστοιχα το ΠαΣοΚ 42%, ΣΥΡΙΖΑ 47%, ΚΚΕ 16%, Ελ. Λύση 34%, Νέα Αριστερά 55% (αφορά σε 46 περιπτώσεις από την ίδρυση της), Νίκη 27% και Πλεύση Ελευθερίας 13%. Ο πρόεδρος της Βουλής, τον Σεπτέμβριο έδωσε διορία έναν μήνα στα κόμματα να αποφασίσουν αν θέλουν να αλλάξει το μέτρο και να αυστηροποιηθεί . Η απόφαση θα ληφθεί τον Οκτώβριο του ‘25.

Ελένη Γκρήγκοβιτς, κοινοβουλευτική συντάκτρια