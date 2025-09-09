Η νέα φορολογική κλίμακα που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο για περίπου 4 εκατομμύρια φορολογουμένους.

Οι συντελεστές μειώνονται, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί του 44% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους έως 30 ετών. Ταυτόχρονα, μειώνεται κατά 30% το τεκμήριο διαβίωσης, ενώ αλλάζει και η φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια.

Οι ελαφρύνσεις αυτές δημιουργούν σαφείς «κερδισμένους», αλλά και μια κατηγορία «χαμένων», οι οποίοι είναι κυρίως φορολογούμενοι χαμηλών εισοδημάτων, καθώς δε θα δουν καμία ουσιαστική διαφορά στο εκκαθαριστικό τους.

Οι κερδισμένοι

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι είναι οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, οι νέοι έως 30 ετών, αλλά και μισθωτοί με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, που θα δουν την ελάφρυνση να μεταφράζεται ακόμη και σε δύο μηνιαίους μισθούς.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, θα έχει ελάφρυνση 2.100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε κάτι περισσότερο από ένα μισθό.

Ιδιαίτερο κίνητρο δίνεται και στους νέους έως 25 ετών, με εισόδημα 20.000 ευρώ, καθώς με το νέο φορολογικό καθεστώς δε θα πληρώσουν καθόλου φόρο, ενώ νέος έως 30 ετών θα φορολογηθεί με τον νέο συντελεστή 9% αντί 22%. Το ετήσιο όφελος ξεπερνά τον έναν μισθό, κάτι που λειτουργεί ως σημαντικό κίνητρο παραμονής στην αγορά εργασίας.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στη φορολογία των ενοικίων. Ο συντελεστής για εισοδήματα από 12.000 έως 35.000 ευρώ μειώνεται από 35% σε 25%, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα σε όσους δηλώνουν μεσαία εισοδήματα από μισθώματα. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που δηλώνει 25.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώσει 6.250 ευρώ αντί για 8.750 ευρώ φόρο, εξοικονομώντας 2.500 ευρώ.

Επιπλέον, για ακίνητα σε απομακρυσμένες περιοχές, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, με στόχο την τόνωση της αποκέντρωσης.

Χωρίς κέρδος

Παρά τις γενικευμένες ελαφρύνσεις, υπάρχουν και κατηγορίες που δεν κερδίζουν τίποτα. Πρόκειται κυρίως για νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα, τα οποία, έτσι κι αλλιώς βρίσκονται κοντά στο αφορολόγητο όριο. Για παράδειγμα, ένας εργένης με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα εξακολουθεί να πληρώνει φόρο 123 ευρώ, χωρίς καμία ελάφρυνση. Αντίστοιχα, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ δεν έχει καμία διαφορά, καθώς παραμένει ουσιαστικά αφορολόγητη.

Στο νέο φορολογικό, οι συντελεστές μειώνονται σχεδόν σε όλα τα κλιμάκια, με εξαίρεση το εισαγωγικό 9% που παραμένει σταθερό. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με εισόδημα 45.000 ευρώ θα δει τον συντελεστή του να μειώνεται από 44% σε 39%, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση φόρου άνω των 2.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται ένα νέο μωσαϊκό μικρών και μεγάλων ωφελημένων. Όσοι έχουν παιδιά ή μεσαία και υψηλά εισοδήματα, θα δουν καθαρά κέρδη ακόμη και ίσα με δύο μισθούς, ενώ τα πιο χαμηλά εισοδήματα παραμένουν ουσιαστικά με πολύ μικρός κέρδος, χωρίς καμία σοβαρή φορολογική ανακούφιση.

Πηγή: OT.gr