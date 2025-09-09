«Το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί πλέον στοχοποιούν ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ είναι πραγματικά σοβαρό». Έτσι σχολιάζει το σημερινό χτύπημα ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ, μία μέρα μετά την επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, για την οποία η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη.

Ο Κλαρκ χαρακτηρίζει αυτό το πλήγμα ως μια «ριζική αλλαγή» στην ισραηλινή αντίδραση και επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί μια επίθεση σε ξένη χώρα.

Η τακτική του Ισραήλ εκμηδενίζει κάθε προοπτική κατάπαυσης του πυρός, την οποία ρίχνει «κατευθείαν στο μίξερ» αναφέρει το Sky News. «Όταν σκοτώνεις τους μοναδικούς ηγέτες με τους οποίους συνομιλείς σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, τότε αυτό έχει και μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο», τονίζει ο στρατιωτικός αναλυτής.

«Ο βομβαρδισμός, η εξόντωση, η δολοφονία ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δεν το έχουν ξανακάνει ποτέ αυτό», λέει ο Κλαρκ. Υπήρχε πάντοτε η αίσθηση ότι, επειδή εκεί γίνονταν οι διαπραγματεύσεις, οι ηγέτες της Χαμάς ένιωθαν ασφαλείς, προσθέτει. Το Κατάρ πιθανότατα θα «επανεξετάσει» τώρα την προσέγγισή του προς τη Χαμάς και άλλες ομάδες με τις οποίες στο παρελθόν έχει επικριθεί ότι διατηρεί σχέσεις, καταλήγει.

O ρόλος του Κατάρ στη σχέση Ισραήλ-Χαμάς

Το Κατάρ έχει προσπαθήσει να λειτουργήσει ως μεσολαβητής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023. Η Ντόχα, η πρωτεύουσα του Κατάρ, έχει τακτικά αποτελέσει τον τόπο διεξαγωγής συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ηγετικά στελέχη του Κατάρ έχουν επίσης επενδύσει σημαντικό χρόνο προσπαθώντας να φέρουν το Ισραήλ και τη Χαμάς σε μια συμφωνία.

Και, παρόλο που κάποιοι κατηγόρησαν το Κατάρ ότι παρέχει καταφύγιο σε τρομοκράτες, βόλευε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να βρίσκεται η πολιτική ηγεσία της Χαμάς σε μια φιλική χώρα.

Υπήρξαν μάλιστα και κάποιες επιτυχίες ύστερα από συνομιλίες στην Ντόχα – μια εκεχειρία επτά ημερών τον Νοέμβριο του 2023, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση περισσότερων από 100 ομήρων με αντάλλαγμα 240 Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονταν σε ισραηλινές φυλακές.

Ωστόσο, τον περασμένο Νοέμβριο, η υπομονή του Κατάρ άρχισε να εξαντλείται. Η χώρα του Κόλπου προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα σταματούσε να φιλοξενεί το πολιτικό της γραφείο, εκτός εάν υπήρχε πραγματική πρόοδος προς μια κατάπαυση του πυρός. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, η κατάσταση παραμένει παρόμοια, με αδιέξοδο ως προς την κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις πρόσφατες καθυστερήσεις φαίνεται να προέρχονται από την ισραηλινή πλευρά, η οποία επιμένει να αποσπάσει περισσότερες στρατιωτικές νίκες στη Γάζα, με τη συνεχιζόμενη επίθεση στην Πόλη της Γάζας και μια εντολή εκκένωσης για σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα σήμερα, πριν από τα χτυπήματα.

Ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δεχθεί πιέσεις να σταματήσει την επίθεση και να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μια νέα ανθρωπιστική ζώνη στο νότο.

Πού βρίσκονται οι δύο πλευρές

Ο Νετανιάχου παραμένει προσηλωμένος στους πέντε στόχους του για τον τερματισμό του πολέμου:

τον αφοπλισμό της Χαμάς,

την επιστροφή όλων των ομήρων,

την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας,

την ανάληψη ελέγχου ασφαλείας στην περιοχή,

και τη δημιουργία «μιας εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που να μην είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή».

Σύμφωνα με έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ζητά από τη Χαμάς να επιστρέψει και τους 48 εναπομείναντες ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, την πρώτη ημέρα μιας εκεχειρίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της παύσης, θα διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.