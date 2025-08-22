Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον του Ισραήλ πριν από λίγο φαίνεται να διαλύθηκε στον αέρα κατά την κάθοδό του, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Ωστόσο, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εκτόξευσε πυραύλους αναχαίτισης για να καταρρίψει τα θραύσματα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών αναχαίτισης βρίσκονται υπό διερεύνηση. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «The Jerusalem Post», υπάρχουν αναφορές για θραύσματα που έπληξαν ένα σπίτι στο Μοσάβ Γκινατόν.

Houthis fire missiles at Tel Aviv and across central Israel as Shabbat begins. The missile was intercepted. pic.twitter.com/dX5mWCedwI — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) August 22, 2025

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και ελέγχουν τις πιο πολυπληθείς περιοχές της χώρας, εκτοξεύουν πυραύλους στο Ισραήλ και επιτίθενται σε θαλάσσιες οδούς.

Οι Χούθι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Οι περισσότεροι από τους δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν εκτοξεύσει οι Χούθι, αναχαιτίστηκαν ή δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά πληγμάτων ως αντίποινα.