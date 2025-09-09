Αιφνιδιάστηκε και αναστατώθηκε η τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων στο άκουσμα της σύλληψης του ηγουμένου της ιστορικής Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, την ώρα που ο κληρικός ήταν έτοιμος να πουλήσει κειμήλια του μοναστηριού.

Τριάντα χρόνια σεπτός μοναχός, τρία χρόνια ηγούμενος στην ιστορικότερη μονή της χώρας και τώρα κατηγορούμενος έξω από τα δικαστήρια Κορίνθου.

Πρωταγωνιστής στο νέο «ιερό» σκάνδαλο είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Με τη βοήθεια ενός ακόμη μοναχού κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια.

Ο 63χρονος ηγούμενος, με τη βοήθεια του 39χρονου μοναχού, φέρονται να είχαν στήσει εδώ και αρκετούς μήνες το «ιερό κόλπο» αναζητώντας αγοραστές, ώστε να αποψιλώσουν την εκκλησιαστική περιουσία και να γεμίσουν τις τσέπες τους. Όταν τους βρήκαν, συμφώνησαν στην ανταλλαγή: δύο σπάνια Ευαγγέλια του 18ου αιώνα και 17 βυζαντινές εικόνες, έναντι 200.000 ευρώ.

Ο ρόλος του βοσκού και του «μυστικού» αστυνομικού

Το κλιμάκιο της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έμαθε την «ιερή μπίζνα» που ετοίμαζε ο ηγούμενος, κατάφερε να διεισδύσει στο περιβάλλον του ιερωμένου και ένας αστυνομικός εμφανίστηκε ως μεσάζοντας που μπορούσε να τον φέρει σε επαφή με πιθανούς αγοραστές

Νωρίτερα οι αστυνομικοί είχαν περάσει χειροπέδες σε τέσσερα ακόμη άτομα: σε ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών, στον μεσάζοντα και σε έναν βοσκό που λίγες ώρες πριν είχε πουλήσει εκατοντάδες αρχαία νομίσματα στους ίδιους αγοραστές. Πάνω τους βρέθηκαν και 12.000 ευρώ που θα έδιναν ως προκαταβολή για να αγοράσουν τα ιερά Ευαγγέλια και τις 17 εικόνες.

Η εικόνα του πιστού μοναχού

Τα τελευταία τρία χρόνια ο ηγούμενος φρόντισε να καλλιεργήσει την εικόνα του πιστού μοναχού που όχι μόνο δεν θα έβαζε ποτέ χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία, αλλά αντίθετα θα κυνηγούσε όποιον τολμούσε ακόμη και να το σκεφτεί.

«Αυτός σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος, έχει γίνει κάτι άλλο, δεν μπορώ να ξέρω. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου “θα πάω στο μοναστήρι”», είπε ο αδερφός του ηγουμένου.

Άμεσα, με εντολή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων, ο ηγούμενος της μονής τέθηκε σε αργία.

«Προχώρησε στη σύσταση ομάδας διοίκησης στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου με βάση την εκκλησιαστική νομοθεσία. Προΐσταται ο Μητροπολίτης, ο οποίος θα εκτελεί τα χρέη του ηγουμένου, άλλος ένας μοναχός και εγώ, προκειμένου να προχωρήσουμε στην απογραφή των κειμηλίων για να διαπιστωθεί αν έχει γίνει κάποια πράξη και στο παρελθόν», είπε ο δικηγόρος της Μητρόπολης Γιώργος Μπέσκος.

Αυτό που ερευνά παράλληλα η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος είναι εάν το δίδυμο ηγουμένου και βοηθού έχει πουλήσει και άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια τα προηγούμενα χρόνια.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι έξι συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου 2025, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι της υπόθεσης.

Ο εισαγγελέας, αφού διάβασε τη δικογραφία, τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράλειψη δήλωσης, υπεξαίρεση μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.