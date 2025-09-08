Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στα Καλάβρυτα. Το κύκλωμα δρούσε στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και αρχαίων αντικειμένων, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί προχώρησαν σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου, συλλαμβάνοντας συνολικά έξι άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και Ηγούμενος Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου της Αχαΐας, καθώς και ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ανιχνευτών μετάλλων.

Η δράση της οργάνωσης στα Καλάβρυτα

Η οργάνωση συγκροτήθηκε από τον Ιούλιο του 2025. Σκοπός τους ήταν η εύρεση, κατοχή και πώληση αρχαίων αντικειμένων, με στόχο το οικονομικό όφελος.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν συγκεκριμένος. Αρχικά, εντόπιζαν ιδιώτες που κατείχαν αρχαιότητες. Έπειτα, τους έφερναν σε επαφή με μέλος της οργάνωσης το οποίο παρουσιαζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής. Στη συνέχεια προχωρούσαν στην αγορά των αντικειμένων. Ακολούθως, τα διοχέτευαν στο εξωτερικό μέσω τρίτων.

Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε 69χρονος, ο οποίος έδινε τις τελικές εντολές για τις αγοραπωλησίες και εκτιμούσε τα αντικείμενα. Δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 59 και 66 ετών, είχαν αναλάβει την ανεύρεση κατόχων αρχαιοτήτων, ενώ ο δεύτερος πραγματοποιούσε και παράνομες ανασκαφές. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες κατείχαν αρχαία βιβλία, νομίσματα και βυζαντινές εικόνες, με σκοπό την πώληση.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

264 αρχαία νομίσματα

14 θρησκευτικές εικόνες

2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα

3 αρχιερατικά εγκόλπια

επαγγελματικός ανιχνευτής μετάλλων

2 κυνηγετικά όπλα και 262 φυσίγγια

μαχαίρι

12.810 ευρώ μετρητά και χρυσή λίρα

2 ζυγαριές ακριβείας

2 οχήματα

7 κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ

φωτογραφίες αρχαίων αντικειμένων και πλήθος εγγράφων

Τα Ιερά Ευαγγέλια, οι εικόνες και το εκκλησιαστικό βιβλίο θα παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για φύλαξη και εκτίμηση, ενώ τα νομίσματα θα μεταφερθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Φωτογραφίες από τα ευρήματα της ΕΛΑΣ μετά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου