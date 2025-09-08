Στη σύλληψη του Ηγούμενου του ιστορικού Μοναστηρίου του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα προχώρησαν οι αστυνομικοί, καθώς ετοιμαζόταν να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο για το ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Το Ευαγγέλιο που θα πουλούσε η Ηγούμενος της Μονής του Μέγα Σπηλαίου χρονολογείται από το 1700, ενώ επίσης ετοιμαζόταν να πουλήσει και 17 εικόνες. Οι πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι στο «πακέτο» του ο Ηγούμενος είχε βάλει και άλλα θρησκευτικά είδη.

Πώς η Ηγούμενος έπεσε στην παγίδα των Αρχών

Η σύλληψη του Ηγούμενου έγινε έπειτα από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί άλλα 4 άτομα. Πρόκειται για ιδιώτες οι οποίοι εμπλέκονται, συνεργαζόμενοι με κάποιον τρόπο με τον ηγούμενο αλλά και τον βοηθό της Μονής.