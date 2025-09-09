Εάν φανταστούμε ότι οι 57 αθώες ψυχές της τραγωδίας των Τεμπών που αναμένουν μια δικαίωση θα μπορούσαν να γυρίσουν στον κάτω κόσμο και να παρακολουθήσουν τον λόγο και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, σίγουρα θα φώναζαν: «Είμαστε στα ουράνια ευτυχισμένες και δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στη γη, ανάμεσα στους δολοφόνους, που παραμένουν ατιμώρητοι. Η ζωή στην γη έχει χάσει κάθε αξία, εμείς ζούμε την αιώνια»!

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός στον λόγο του είπε ότι σκύβει το κεφάλι μπροστά στην τραγωδία των Τεμπών, δεν δίστασε όμως να επαναλάβει ότι τα κόμματα και τα ΜΜΕ «εργαλειοποίησαν» τον πόνο των συγγενών για να αποδώσουν ευθύνες στην κυβέρνηση που δεν της αναλογούν. Στήθηκε πρωτοφανής αθλιότητα, τα υπόλοιπα θα τα βρει η Δικαιοσύνη – τόνισε – και δεσμεύτηκε ότι τέτοιο ατύχημα δεν πρέπει ποτέ να ξαναγίνει.

Οι μαζικές διαμαρτυρίες των οικογενειών των θυμάτων στις πόλεις της Ελλάδας δεν συγκίνησαν και ούτε μια συγγνώμη ακούστηκε για μια τέτοια τραγωδία η οποία με ευθύνη αποκλειστικά και μόνο της κυβέρνησης παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή ποινή για τους υπεύθυνους. Κατά την πολύωρη μάλιστα συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αγνοήθηκε η τραγωδία, καθώς η… ύλη πρωταγωνιστούσε. Φορολογία, ακρίβεια και κυρίως ΟΠΕΚΕΠΕ, θέματα αναμφίβολα σοβαρότατα για την κοινωνία, τα οποία όμως έπρεπε να δώσουν την πρέπουσα θέση για συζήτηση του μείζονος θέματος της απώλειας ζωής. Εγινε λόγος για ριζικές μεταρρυθμίσεις σε ένα ανύπαρκτο κράτος δικαίου, για το οποίο δόθηκε η υπόσχεση πως θα διορθωθεί.

Ολες οι αστοχίες, ακόμη και τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα μπορούσαν να διορθωθούν στο μέλλον, η τραγωδία όμως των Τεμπών δεν διορθώνεται! Κατά την ταπεινή μου γνώμη κανένα σφάλμα της κυβέρνησης δεν μπορεί να ξεπεράσει την τραγωδία των Τεμπών που υπό άλλες πολιτικές συνθήκες θα οδηγούσε σε συνολική παραίτηση την κυβέρνηση.

Πόσες, αλήθεια, ψυχές θα πρέπει να συγκεντρωθούν στα ουράνια για να ξυπνήσει το «ανθρώπινο» στις ψυχές των κυβερνώντων;

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.