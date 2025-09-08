Ανάμεσα σε πυραύλους που πέφτουν στο Κίεβο και στα τύμπανα πολέμου στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε χθες Κυριακή να δείξει πως κρατάει τα νήματα της διεθνούς σκηνής: λιγομίλητος για τη ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, αλλά με βεβαιότητα ότι επίκειται συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων.

Ειδικότερα, αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε χθες Κυριακή στον ευφημισμό πως «δεν είναι ευτυχής» μετά τη μεγαλύτερη επιδρομή του πολέμου που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές στην έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Κίεβο.

«Δεν είμαι ευτυχής. Δεν είμαι ευτυχής με την κατάσταση στο σύνολό της», επέμεινε ο κ. Τραμπ κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα από τη Νέα Υόρκη όταν δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερωτήματα για την επιδρομή.

Σημείωσε ακόμη πως αναμένει ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον σήμερα και αύριο Τρίτη για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιους.

Επανέλαβε επίσης πως πρόκειται να μιλήσει με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «σύντομα», κάτι που είχε πει αρχικά την περασμένη Πέμπτη.

Προηγουμένως, από τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στην ερώτηση δημοσιογράφου «είστε έτοιμος να προχωρήσετε στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τιμωρώντας τον Πούτιν;», απάντησε μονολεκτικά: «Ναι, είμαι».

«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα»

«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε πως πιστεύει πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος απηύθυνε την κατ’ αυτόν «τελευταία προειδοποίηση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αποδεχτεί συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, εν μέσω εντατικοποιημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης», υποστήριξε νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social. «Έχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, κατά το δίκτυο.

Η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε την πρόταση και τη μελετά, διαβεβαιώνοντας κατόπιν πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως θέλει «ξεκάθαρη ανακοίνωση πως ο πόλεμος τελειώνει» και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο.

Από την άλλη, αξιωματούχος της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.