Ξεκάθαρο μήνυμα προς όποιον θέλει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι οποιαδήποτε δυτικά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα είναι νόμιμοι στόχοι για να επιτεθεί η Μόσχα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να παράσχουν μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς δύναμης στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

«Επομένως, αν εμφανιστούν εκεί κάποια στρατεύματα, ειδικά τώρα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα προχωρήσουμε από το γεγονός ότι αυτά θα είναι νόμιμοι στόχοι για καταστροφή», δήλωσε ο Πούτιν σε οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

«Και αν ληφθούν αποφάσεις που οδηγούν στην ειρήνη, στη μακροχρόνια ειρήνη, τότε απλά δεν βλέπω κανένα νόημα στην παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία και παύλα».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες του σχεδίου.

Μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: «Έλα στη Μόσχα»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μήνυμα και προς την πλευρά του Ζελένσκι. Ουσιαστικά ο ρώσος πρόεδρος είπε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι το καλύτερο μέρος για να συναντηθούν είναι η Μόσχα.

«Την επόμενη φορά, αν κάποιος θέλει πραγματικά να συναντηθεί μαζί μας, είμαστε έτοιμοι. Το καλύτερο μέρος γι’ αυτό είναι η πρωτεύουσα της Ρωσίας, η ηρωική πόλη της Μόσχας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Δεν πρόκειται να απομονωθούμε»

Επιπρόσθετα, ο Πούτιν έστειλε μήνυμα και σε όσους θέλουν την απομόνωση της Ρωσίας. «Η απομόνωση σε ένα λεγόμενο “εθνικό κέλυφος” είναι επιβλαβής και αντιπαραγωγική, καθώς υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια επισήμανε: «Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία με όλες τις χώρες, κυρίως με εκείνες που είναι πρόθυμες να συνεργαστούν μαζί μας – τους φίλους μας. Δεν κλείνουμε τον εαυτό μας από κανέναν».

Η εκτίμηση του Πούτιν για τον Power of Siberia-2

Από εκεί και πέρα ο Πούτιν μίλησε και για τις πρόσφατες συναντήσεις που είχε στο Πεκίνο. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην κατασκευή του «Power of Siberia 2.

«Πρόκειται για ένα αμοιβαία επωφελές έργο (Power of Siberia-2 – TASS). Όσον αφορά την τιμολόγηση, αυτή είναι, πρώτον, βασισμένη στην αγορά και, δεύτερον, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας πρακτικά τον ίδιο τύπο που εφαρμόστηκε για τις προμήθειες στην Ευρώπη. Ο τύπος είναι ο ίδιος», δήλωσε ο Πούτιν απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Τα συστατικά αυτού του τύπου – οι τιμές των διαφόρων προϊόντων που συνθέτουν την τιμή του φυσικού αερίου – απλώς διαφέρουν στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Στην Ευρώπη, οι τιμές είναι ένα σύνολο, στην Ασία είναι ένα άλλο. Αλλά ο τύπος για τον καθορισμό της τιμής είναι ο ίδιος. Βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αγορά», πρόσθεσε.

Ο ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι το Power of Siberia-2 είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα στον κόσμο. «Πρόκειται για μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Κάθε φορά που οι συμμετέχοντες στην οικονομική δραστηριότητα επικοινωνούν και προσπαθούν να βρουν μια λύση, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία. Ωστόσο, όλοι προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα που να ωφελεί και τα δύο μέρη. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα επιτεύχθηκε μέσα από χρόνια κοινής εργασίας μεταξύ της Gazprom και των Κινέζων εταίρων της», σημείωσε ο Πούτιν.

Το μήνυμα στις ευρωπαϊκές εταιρείες που εγκατέλειψαν τη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ (EEF) στο Βλαδιβοστόκ έστειλε μήνυμα και προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες που έφυγαν από τη Ρωσία.

«Για πολιτικούς λόγους, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έφυγαν με απώλειες για τις ίδιες. Αλλά γνωρίζουμε, έχουμε επαφές, πολλές περιμένουν με ανυπομονησία να πέσουν οι πολιτικοί περιορισμοί και θα ήθελαν να επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή», είπε.

Η Ρωσία ποτέ δεν αρνήθηκε “να συνεργαστεί με όσους θέλουν να συνεργαστούν” μαζί της, τόνισε ο Πούτιν. «Απλώς δεν θέλω να βάλω κανέναν σε δύσκολη, αμήχανη θέση τώρα. Εταιρείες από ορισμένες χώρες που, πολιτικά, με βάση την τρέχουσα κατάσταση, φαίνεται να έχουν προβλήματα. Δεν έχουν εγκαταλείψει την αγορά μας. Αλλά εργάζονται, δεν έχουν πάει πουθενά. Και επιπλέον, θέλουν να επεκτείνουν τη συνεργασία», δήλωσε.

«Όσοι επιθυμούν μπορούν πάντα να επιστρέψουν», κατέληξε ο Πούτιν.