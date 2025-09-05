Ένας από τους πιο γνωστούς έλληνες τροβαδούρους κατάφερε να συμπυκνώσει τις διαχρονικές αντιφάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον στίχο «άλλα λέω κι άλλα κάνω». Σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που η ζωή έπεται της Τέχνης, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτές οι πέντε λέξεις αρκούν για να περιγράψουν την πολιτική της περίφημης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Μετά το πέρας της συνάντησης (4/9) των ηγετών που απαρτίζουν την ιδιαίτερη διπλωματική σύμπραξη, ο οικοδεσπότης Εμανουέλ Μακρόν είπε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου – παρόντος του ουκρανού ομολόγου του – πως σκοπός των συζητήσεων είναι «η παροχή στιβαρών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία».

Στην προσπάθειά του μάλιστα να καταστεί σαφέστερος, υπογράμμισε ότι 26 χώρες μέχρι σήμερα εμφανίζονται πρόθυμες να εμπλακούν με διάφορους τρόπους και ότι οι λεπτομέρειες θα αποσαφηνιστούν τις επόμενες ημέρες, μετά από επαφές με τις ΗΠΑ, τις οποίες μάλιστα ξεκαθάρισε ότι θεωρεί ως έναν από τους εγγυητές.

Στη συνέχεια ωστόσο, όταν κλήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος δεν τα κατάφερε και πολύ καλά, αφού όχι μόνο απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το πώς εκτιμάται η αναμενόμενη αντίδραση της Μόσχας, αλλά προσπέρασε την ερώτηση αναφορικά με τον τρόπο που θα συμμετάσχουν στις εγγυήσεις χώρες όπως η Ιταλία και η Πολωνία, που έχουν ρητά αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

«Υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι» δήλωσε ο Μακρόν σε μια απάντηση που άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπεκφυγή, καθώς συνοδεύτηκε από την άρνηση να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες για το ποιες χώρες είναι διατεθειμένες να δεσμευτούν και γιατί. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ολιγολογώντας επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο Μακρόν δίχως να συμπληρώσει το παραμικρό.

Ασκήσεις υποταγής

Απεναντίας, πολύ πιο διαυγή ήταν όσα ειπώθηκαν σε σχέση με τις ΗΠΑ και το τι προσδοκούν οι ευρωπαίοι ηγέτες από αυτές. Πέρα από την αναφορά του γάλλου προέδρου, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ εξήρε τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στις συζητήσεις.

«Συμφωνούμε με την αντίληψη Τραμπ ότι πρέπει να δράσουμε από κοινού στις κυρώσεις και να βρούμε τρόπους να αναχαιτίσουμε τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα» ήταν τα ακριβή λόγια του Στουμπ, ο οποίος παρέπεμψε σε συζητήσεις μεταξύ των επιτελείων του Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Είχε προηγηθεί διαρροή του Λευκού Οίκου στο Reuters, με την οποία γινόταν γνωστό πως ο Τραμπ ζητούσε από τους ευρωπαίους αξιωματούχους να σταματήσουν κάθε αγορά ρωσικού πετρελαίου και παράλληλα να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα, με απώτερο στόχο το Πεκίνο να αναθεωρήσει την στήριξή του στη Ρωσία και τις πολεμικές επιχειρήσεις της.

Με άλλα λόγια, οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε μια αόριστη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, επιβεβαίωσαν ότι θα προχωρήσουν σε ένα ακόμη πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας – το 19ο κατά σειρά – και κατέληξαν παραπέμποντας σε τετ α τετ της επικεφαλής της Κομισιόν με τον αμερικανό ηγέτη.

Αυτά, ενώ την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον έχει ουσιαστικά ακυρώσει την πιθανότητα επιβολής νέων κυρώσεων προς τη Μόσχα, έχει επιβάλει την αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ και ο ρώσος πρόεδρος διατηρεί status προνομιακού συνομιλητή με τον Τραμπ.

Προσπαθώντας κανείς να ερμηνεύσει τη στρατηγική αντίφαση των «προθύμων» – από τη μια να ανατριχιάζουν στην ιδέα της αμερικανικής εγκατάλειψης και από την άλλη να θέλουν να διαδραματίζουν ρόλο συμβούλου του Τραμπ – αρκεί να σταθεί στα λόγια του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η Μόσχα παραμένει μακροπρόθεσμη απειλή και δεν υπάρχει περιθώριο αφέλειας, ειδικά εξαιτίας των σχέσεών της με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα» δήλωσε.