Ένα νέο γκράφιτι του καταξιωμένου αλλά αινιγματικού καλλιτέχνη Banksy εμφανίστηκε στην πρόσοψη του Βασιλικού Δικαστηρίου στο κέντρο του Λονδίνου.

Απεικονίζει έναν δικαστή με παραδοσιακή περούκα και μαύρη τήβεννο να χτυπά έναν διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος, με αίμα να πιτσιλά το πλακάτ που κρατάει.

Αν και το έργο δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό η εμφάνισή του έγινε δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της οργάνωσης Palestine Action.

Το έργο καλύφθηκε γρήγορα με μεταλλικά κιγκλιδώματα και αστυνομικούς να το φυλάνε και αξιωματούχοι του δικαστηρίου δήλωσαν στο BBC ότι θα αφαιρεθεί. Εκπρόσωπος των HM Courts and Tribunals δήλωσε ότι το Βασιλικό Δικαστήριο είναι διατηρητέο κτήριο και ότι είναι «υποχρεωμένο να διατηρεί τον αρχικό του χαρακτήρα».

Ο καλλιτέχνης με έδρα το Μπρίστολ μοιράστηκε φωτογραφία του έργου στο Instagram, τον συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των δημιουργιών του. Στη λεζάντα έγραψε: «Royal Courts Of Justice. London»

