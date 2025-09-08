Αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν από μια μερίδα κόσμου οι ανάπηροι ήρθε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η τυφλή πρωταθλήτρια κολύμβησης, επαγγελματίας οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο-οδηγό της, που είναι απαραίτητος για τη μετακίνησή της.

Όταν η αθλήτρια του είπε πως αυτό που κάνει είναι παράνομο και μπορεί να καλέσει την Αστυνομία εκείνος δεν άλλαξε γνώμη, τονίζοντάς ότι αυτός κάνει κουμάντο στο ταξί, που είναι δικό του.

Ο διάλογος

Καρολίνα Πελενδρίτου: Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός;

Οδηγός ταξί: Δεν μπορώ… καταλαβαίνω τι γίνεται.. αλλά εγώ, σκυλί; Και το έχω πει και στο Ραδιοταξί

Καρολίνα Πελενδρίτου: Μα δεν είναι τι έχετε πει, δεν έχετε δικαίωμα να μην το πάρετε.

Οδηγός ταξί: Δεν έχω το δικαίωμα να μην το πάρω; Από πού και ως πού;

Καρολίνα Πελενδρίτου: Αν καλέσω την αστυνομία πάτε Αυτόφωρο, το ξέρετε;

Οδηγός ταξί: Εγώ πάω Αυτόφωρο; Αυτό εδώ το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4830/2021 με τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘AΡΓΟΣ’ και λοιπές διατάξεις», επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.