Τα βλέμματα όλων των Καθολικών είναι στραμμένα στο Βατικανό, όπου διαδραματίστηκε η τελετή αγιοποίησης του 15χρονου Κάρλο Ακούτις, γνωστού και ως «influencer του Θεού». Για το γεγονός χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες που μετέδιδαν σε απευθείας σύνδεση την τελετή από τον Πάπα Λέοντα.

Το αγόρι άφησε την τελευταία του πνοή του το 2006, νικημένο από τη λευχαιμία, και όσο ήταν εν ζωή είχε την ευλογία του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας Λέων αγιοποίησε τον Κάρλος Ακούτις, αλλά και τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασάτι, έναν άλλο νεαρό καθολικό ακτιβιστή, ο οποίος πέθανε πριν από έναν αιώνα.

Η τελετή

Μία ώρα πριν την τελετή η πλατεία του Αγίου Πέτρου είχε γεμίσει με χιλιάδες πιστούς – υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 80.000 άτομα- από ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί από αυτούς ήταν Αμερικανοί και Ιταλοί της γενιάς των millenials, ενώ ανάμεσά τους βρέθηκε και η οικογένεια του Κάρλο Ακούτις.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί αψήφησαν τη ζέστη και στάθηκαν, για να παρακολουθήσουν το γεγονός. Μάλιστα, αρκετοί αναγκάστηκαν να ξεχυθούν και στις λεωφόρους δίπλα από την κεντρική πλατεία. Πολίτες που παρακολούθησαν τα όσα έγιναν στο Βατικανό περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως χαρούμενη και ξέφρενη. Αξίζει να σημειωθεί ότι εικόνες των δύο Αγίων είχαν γεμίζει την περιοχή, ενώ οι δυο τους τιμούνται και γιορτάζονται σαν «ποπ σταρ».

Ο Πάπας Λέων στο κήρυγμά του ανέφερε πως: «ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή είναι να τη σπαταλάμε μακριά από τα σχέδια του Θεού». Συμπλήρωσε δε, ότι οι δύο νέοι που αγιοποιήθηκαν σήμερα είχαν δημιουργήσει «αριστουργήματα» αφιερώνοντας τις ζωές τους στο Θεό. Οι νέοι άγιοι «αποτελούν μια πρόσκληση προς όλους μας, ειδικά για τους νέους, να μην σπαταλάμε τη ζωή μας, αλλά να την κατευθύνουμε προς τα πάνω», υπογράμμισε. Τέλος, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι έδωσαν το παρών στην τελετή: «Χαίρομαι που βλέπω τόσους πολλούς νέους ανθρώπους!».

«Ο Κάρλο, από την πλευρά του, γνώρισε τον Ιησού στην οικογένειά του, χάρη στους γονείς του, τον Αντρέα και την Αντόνια, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί με τα δύο αδέλφια του, τη Φραντσέσκα και τον Μικέλε», δήλωσε ακόμα κατά την ομιλία του ο Ποντίφικας.

Ποιος ήταν ο Κάρλο Ακούτις;

Ο Κάρλος Ακούτις ήταν ένας ιταλός έφηβος, γεννημένος στο Λονδίνο στις 3 Μαΐου του 1991, «μάγος» των υπολογιστών. Η οικογένεια του ήταν πλούσια, αλλά όχι ιδιαίτερα πιστή. Λίγο μετά τη γέννησή του, η οικογένεια επέστρεψε στο Μιλάνο.

Εκείνος πέθανε το 2006 σε ηλικία 15 ετών από οξεία λευχαιμία, με την οποία διαγνώστηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Ο ίδιος δημιούργησε πολύγλωσσες ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας. Αυτό αποτέλεσε και την αιτία που του αποδόθηκε το προσωνύμιο ο «influencer του Θεού».

Από την ηλικία των 3, ο Κάρλο δώριζε το χαρτζιλίκι του στους φτωχούς, υποστήριζε στο σχολείο τα θύματα εκφοβισμού και πήγαινε γεύματα και υπνόσακους στους άστεγους.

Η μητέρα του, Αντόνια Σαλζάνο, έχει ταξιδέψει όλον τον κόσμο εκφωνόντας ομιλίες σε καθολικές κοινότητες για τη ζωή του γιου της, δωρίζοντας δε τούφες από τα μαλλιά του γιου της. Η ίδια μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, «The Guardian», ανέφερε ότι η οικογένεια της δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενη, αλλά ο Κάρλο Ακούτις έδειχνε βαθιά αφοσίωση στην καθολική πίστη από μικρή ηλικία. «Μέναμε στο κέντρο του Μιλάνου σε ένα κτίριο περιτριγυρισμένο από ζητιάνους. Ήθελε να τους βοηθήσει, να τους μιλήσει, να τους φέρει φαγητό και κουβέρτες», πρόσθεσε ακόμα.

Πώς το Βατικανό αποφάσισε την αγιοποίησή του;

Το κίνημα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον Κάρλο Ακούτις ήταν εμφανές από την ημέρα που πέθανε, καθώς σοβαρά άρρωστοι άρχισαν να προσεύχονται σε αυτόν για θεραπεία. Στην κηδεία του παρευρέθηκε πλήθος ανθρώπων που είχε βοηθήσει, ανάμεσά τους μετανάστες και παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού.

Η ανακήρυξή του σε Άγιο ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Απρίλιο, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου. Το Βατικανό αποφάσισε να προχωρήσει στην αναγνώρισή του ως έναν άγιο άνθρωπο της Καθολικής Εκκλησίας από δύο θαύματα. Το πρώτο αφορούσε τη θεραπεία ενός αγοριού από σπάνια παγκρεατίτιδα στην Κόστα Ρίκα, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την ανάρρωση μίας κοπέλας, η οποία κινδύνευε να πεθάνει, μετά από τροχαίο στη Φλωρεντία.

Πρόκειται για τον πρώτο άγιο που ανακήρυξε η καθολική εκκλησία για αυτή τη χιλιετία που διανύουμε και τον πρώτο από τη γενιά των millenials. Η ταχύτητα με την οποία αναγνωρίστηκαν τα δύο θαύματα του Κάρλο Ακούτις δείχνει την πεποίθηση του Βατικανού ότι χρειαζόταν κάποιον σαν τον 15χρονο έφηβο για να προσελκύσει τους νέους στην Καθολική Εκκλησία.

Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρεθεί στην πόλη της Ασίζης στην κεντρική Ιταλία, όπου βρίσκεται η σορός του Κάρλο Ακούτις – καλυμμένη με κερί, ενώ είναι ντυμένος με το μπλε αθλητικό του μπλουζάκι, ένα τζιν παντελόνι και τα αθλητικά του παπούτσια- και εκτίθεται πίσω από μία γυάλινη θήκη στην εκκλησία «Santa Maria Maggiore». Η καρδιά του βρίσκεται σε ένα χρυσό φέρετρο στον καθεδρικό ναό San Rufino της πόλης, ενώ κομμάτια ιστού από το περικάρδιό του – την μεμβράνη που περικλείει την καρδιά – έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου ενόψει της αγιοποίησής του. Ακόμα, στην πόλη εκτίθεται και ένα χάλκινο άγαλμά του σε φυσικό μέγεθος.

Η αγιοποίηση συνήθως ακολουθεί μια μακρά και λεπτομερή διαδικασία, που περιλαμβάνει σχολαστική έρευνα από το Βατικανό και εξωτερικούς ειδικούς, οι οποίοι καθορίζουν την ακρίβεια των θαυμάτων που αποδίδονται στο άτομο.