Με πακέτο τριών συν ένα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μέτρων προσέρχεται στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη μεγάλη κατηγορία των συνταξιούχων που αισθάνονται αδικημένοι από την κυβερνητική πολιτική.

Η ενσωμάτωση μέρους ή του συνόλου της προσωπικής διαφοράς στην σύνταξη, οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης για το επιπλέον τμήμα της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων, αλλά και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

1. Σχέδιο για μερική ή την πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, αντίστοιχο με τους μισθούς του δημοσίου, έχουν επεξεργαστεί τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.

Το μέτρο αφορά την λεγόμενη προσωπική διαφορά που έχει προκύψει – από το 2016 – στις συντάξεις και απορροφά οποιαδήποτε αύξησή τους. Η κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο απαλοιφής (και ενσωμάτωσης) της διαφοράς των συντάξεων, κατά το πρότυπο των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να έχει χρονικό ορίζοντα εντός του 2026, όταν δηλαδή εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού της αύξησης των συντάξεων ο οποίος θα βασίζεται στην αύξηση του μέσου μισθολογικού κόστους και όχι του ύψους του πληθωρισμού, όπως ίσχυε μέχρι φέτος.

Το σχέδιο υπολογίζεται ότι θα αφορά περίπου 450.000 συνταξιούχους. Είναι χαρακτηριστικό πως οι συνταξιούχοι – τα τελευταία τρία χρόνια – έχουν απωλέσει εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς αυξήσεις ύψους 13,15%. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τις εκάστοτε αυξήσεις έως ότου το ποσό της προσωπικής διαφοράς μηδενιστεί.

2. Η κυβέρνηση πρόκειται να εφαρμόσεις – εντός των επόμενων μηνών – πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε περισσότερες από 24 δόσεις που προβλέπονται σήμερα με την πάγια ρύθμιση, τη μόνη που παραμένει ενεργή. Την επαναφορά ρυθμίσεων με περισσότερες δόσεις ζητούν παγίως και οι επαγγελματίες, ειδικά για οφειλές έως 10.000 ευρώ.

3. «Παγώνει» η Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) για όσους είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και διακόψουν οριστικά την απασχόλησή τους, για να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους. Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνεται στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και θα οδηγηθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν, υπερβαίνουν τους 230.000 άτομα. Στόχος της διάταξης είναι να διατηρήσει ακέραια την προσαύξηση της σύνταξης λόγω της επιπλέον εργασίας για όλους εκείνους που παρέμεινα στην απασχόληση κα μετά τη συνταξιοδότηση. Έτσι δεν θα κινδυνεύουν να υποστούν μείωση του τελικού ποσού που λαμβάνουν, λόγω μετατόπισης, σε υψηλότερο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Με την ισχύ της διάταξης η εισφορά αλληλεγγύης, θα «παγώνει» στο κλιμάκιο που βρίσκεται πριν από την προσαύξηση της σύνταξης λόγω της επιπλέον εργασίας.

4. Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται δεδομένη προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να περικοπή μέρος του μη μισθολογικού κόστους.

Ήδη έχει προγραμματισθεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα – εντός του 2026 – ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η μείωση να είναι υψηλότερη.Με δεδομένη την προγραμματισμένη μείωση της μισής ποσοστιαίας μονάδας οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει κατά 5,9% από το 2019 και εντεύθεν και θα βρεθούν στο 35,66%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την εκκρεμότητα (υπόλοιπο μείωσης των εισφορών κατά 0,6 μονάδες), στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης, για συνολική μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά πέντε μονάδες την περίοδο 2020- 2023.

Πηγή: ot.gr