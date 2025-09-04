Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 17 άνθρωποι μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον Αντρέ Μάρκες (André Marques), ο οποίος ήταν εργαζόμενος του μέσου σταθερής τροχιάς. Ο ίδιος έλεγχε την άνοδο και την κάθοδο του μέσου μεταφοράς, καθώς αυτό διέσχιζε την περιοχή. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το Sitra, το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές.

Η ανακοίνωση του συνδικάτου αναφέρει: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, καθώς και την καλύτερη ανάρρωση στους υπόλοιπους τραυματίες».

Το εν λόγω περιστατικό, υπενθυμίζεται ότι σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:00 την Τετάρτη (20:00 ώρα Ελλάδας). Η εν λόγω ώρα θεωρείται ώρα αιχμής για το τελεφερίκ, το οποίο αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους τουρίστες.

Τι προκάλεσε το ατύχημα;

Το Elevador da Glória – όπως ονομάζεται το εν λόγω τελεφερίκ- εκτροχιάστηκε, κατηφορίζοντας προς τα κάτω πριν συντριβεί σε ένα κτήριο. Ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αρχικά, πως ένα χαλύβδινο καλώδιο είχε χαλαρώσει. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Η Carris, η δημοτική εταιρεία που διαχειρίζεται τα τελεφερίκ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα μέσα υποβάλλονται σε γενική συντήρηση κάθε τέσσερα χρόνια, σε ενδιάμεσες επισκευές κάθε δύο χρόνια και καθημερινά γίνονται επιθεωρήσεις. Η πιο πρόσφατη διαδικασία επισκευής ήταν το 2024.

Πώς λειτουργούν τα τελεφερίκ στη Λισαβόνα;

Οι γραμμές του τελεφερίκ μεταφέρουν δύο τραμ, το ένα κινείται προς τα πάνω, ενώ το άλλο προς τα κάτω. Το δεύτερο τραμ δεν έχει υποστεί ζημιές.

Ένα τελεφερίκ συνδυάζει την τεχνολογία ενός ανελκυστήρα και ενός σιδηροδρόμου. Πιο συγκεκριμένα, τραβάει ένα τραμ πάνω και κάτω σε ένα καλώδιο, ενώ οι τροχοί του κυλούν κατά μήκος μιας τροχιάς. Ο συνδυασμός αυτός έχει σχεδιαστεί, ώστε να σταθεροποιεί το τραμ, το οποίο κινείται σε απότομες πλαγιές.

Τι είναι το Elevador da Glória;

Το Elevador da Glória είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στη Λισαβόνα και χρονολογείται από το 1800. Τα κίτρινα και λευκά σιδηροδρομικά βαγόνια προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Για αυτό το λόγο είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθεί πόσα άτομα ήταν μέσα στο τελεφερίκ την ώρα της συντριβής. Παράλληλα, ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί και οι εθνικότητες των θυμάτων, αλλά υπήρχαν και πορτογαλικά και ξένα μέσα.

Η ιστορία του Elevador da Glória

Το Elevador da Glória εγκαινιάστηκε το 1885 και είναι το δεύτερο παλαιότερο από τα τρία τελεφερίκ της Λισαβόνας. Συνδέει την πλατεία Restauradores στο κέντρο της πόλης με το Bairro Alto, μια συνοικία στην κορυφή ενός λόφου, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή και την πανοραμική θέα.

Η διαδρομή είναι απότομη και είναι μήκους περίπου 260 μέτρων, ενώ διαρκεί κοντά στα τρία λεπτά.

Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά και από τους κατοίκους της περιοχής, για να διασχίσουν τους απόκρημνους λόφους της πρωτεύουσας.