Έγγραφο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Observador αποδεικνύει ότι το τελεφερίκ Gloria, που εκτροχιάστηκε στη Λισαβόνα, είχε περάσει από επιθεώρηση το ίδιο πρωί. Η επιθεώρηση ξεκίνησε 13 λεπτά μετά τις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε 30 λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του τελεφερίκ, στελέχη της εταιρείας MNTC – Serviços Técnico de Engenharia, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «είχε όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί» και ότι η αντικατάσταση του καλωδίου θα έπρεπε να γίνει σε 263 ημέρες.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι οι αλυσίδες, οι ράγες και τα μεταλλικά μέρη των βαγονιών κρίθηκαν σύμφωνες με τις προδιαγραφές. Επίσης το εναέριο δίκτυο και το καλώδιο ισορροπίας ελέγχθηκαν και χαρακτηρίστηκαν φυσιολογικά.

Σε ισχύ το συμβόλαιο συντήρησης

Το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι υπήρχε πράγματι μια εταιρεία υπεύθυνη για τη συντήρηση του τελεφερίκ. Υπενθυμίζεται ότι ο πιο πρόσφατος διαγωνισμός για τη συντήρηση του ακυρώθηκε από την Carris στα τέλη Αυγούστου, επειδή όλες οι προσφορές ξεπερνούσαν τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι υπεγράφη νέο συμβόλαιο.

«Σε συνέχεια των ειδήσεων που δημοσιεύθηκαν, η Carris ενημερώνει ότι έχει σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης για το τελεφερίκ της Σάντα Ζούστα, χωρίς να έχει υπάρξει καμία διακοπή στην υπηρεσία συντήρησης αυτών των εγκαταστάσεων», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Carris δήλωσε επίσης ότι «υπεγράφη νέο συμβόλαιο που ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2025», το οποίο, ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμο για διαβούλευση, διότι, όπως τόνισε η εταιρεία, «τα συμβόλαια που υπογράφονται στο πλαίσιο του ειδικού τομέα δεν δημοσιεύονται στην πύλη Base».