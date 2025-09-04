Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχτηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας μετά τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του εμβληματικού τελεφερίκ Gloria, που προκάλεσε τον θάνατο 15 επιβατών και τον σοβαρό τραυματισμό πέντε, μεταξύ αυτών και ενός παιδιού.

Οι Αρχές δεν αποκάλυψαν τις ταυτότητες ούτε τις εθνικότητες των θυμάτων, αλλά επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι. Αρκετά άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός επιβατών μέσα στο τελεφερίκ.

Carris: Οι έλεγχοι είχαν γίνει

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε το δυστύχημα, με τις Αρχές της Λισαβόνας να υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια που το προκάλεσαν.

Η εταιρεία Carris, που λειτουργεί το τελεφερίκ, ανέφερε ότι είχε πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τετραετής και η ενδιάμεση διετής συντήρηση στο τελεφερίκ, όπως προβλέπεται, καθώς και οι καθημερινοί, εβδομαδιαίοι και μηνιαίοι έλεγχοι. Ωστόσο η εφημερίδα Observador μετέδωσε ότι ένα συρματόσχοινο χαλάρωσε κατά μήκος της διαδρομής του τελεφερίκ, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και να συγκρουστεί με ένα κοντινό κτίριο.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν το κίτρινο και λευκό βαγόνι να έχει διαλυθεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ έγινε όταν το βαγόνι, που κατέβαινε από το παρατηρητήριο του Σάο Πέδρο ντε Αλκαντάρα προς το Ρεστοραδόρες, εξετράπη της πορείας του και συνετρίβη σε κτήριο.

«Χτύπησε ένα κτήριο με δύναμη και κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δεν είχε φρένα» είπε κάτοικος που περνούσε από το σημείο τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Η Λισαβόνα πενθεί» είπε ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας. Μιλώντας στο πορτογαλικό μέσο Diario de Noticia ανέφερε ότι «είναι μια τραγωδία που δεν έχει ξανασυμβεί στην πόλη μας. Αυτή τη στιγμή προέχει η δράση και η βοήθεια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια πολύ τραγική ημέρα».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος από το τρομερό δυστύχημα», ενώ τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τα αίτια θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης.

Το θρυλικό Gloria

Το Gloria, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 40 επιβάτες, είναι ένα από τα τρία τελεφερίκ της πορτογαλικής πρωτεύουσας και έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο. Το τελεφερίκ εγκαινιάστηκε το 1885, ως το δεύτερο του είδους του στην πόλη και το 1915 ηλεκτροδοτήθηκε.

Το Gloria, όπως και τα άλλα δύο τελεφερίκ της Λισαβόνας, σχεδιάστηκε από τον Πορτογάλο μηχανικό Raoul Mesnier de Ponsard.

Είναι το πιο γνωστό και δημοφιλές τελεφερίκ της πόλης και εκτιμάται ότι μεταφέρει περίπου τρία εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο. Συνδέει την Πλατεία Ρεσταουραντόρες στο κέντρο με τη συνοικία Bairro Alto, στην κορυφή του λόφου, σε μόλις τρία λεπτά.

Αναχωρεί κάθε 12 λεπτά και από τις δύο πλευρές, ξεκινώντας στις 7:15 π.μ., ενώ το τελευταίο δρομολόγιο γίνεται στις 11:55 μ.μ. Η θέα από το Bairro Alto θεωρείται από πολλούς η καλύτερη στη Λισαβόνα.