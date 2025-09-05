Το Eurobasket εισέρχεται στην τελική του ευθεία με τις αναμετρήσεις της φάσης των 16. Οι κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης θα κοντραριστούν με έπαθλο τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Η Ισπανία, μετά την ήττα της από την Εθνική, παρέδωσε το στέμμα της και ο θρόνος αναζητά νέο κάτοχο. και τις ώρες έναρξης να έχουν οριστικοποιηθεί. Όλοι οι αγώνες της νοκ άουτ φάσης θα πραγματοποιηθούν στο Βίλνιους.

Ανάμεσά τους θα βρίσκεται και η Εθνική, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο. Έτσι, θα αντιμετωπίσει την τέταρτη ομάδα του Δ’ ομίλου η οποία είναι το Ισραήλ. Η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής (07/09, 21.45).

Οι νικητές των οκτώ αναμετρήσεων θα προκριθούν στα προημιτελικά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι τέσσερις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε δύο ημέρες, την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες αργότερα θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένος ο μικρός και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης των 16 του Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 Τουρκία – Σουηδία

15:15 Γερμανία – Πορτογαλία

18:30 Λιθουανία – Λετονία

21:45 Σερβία – Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 Πολωνία – Βοσνία

15:15 Γαλλία – Γεωργία

18:30 Ιταλία – Σλοβενία

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό του Eurobasket

